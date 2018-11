Když přemýšlím, jak zakončím, je to většinou špatně, tvrdí Wildt

„Ale úplně spokojený nejsem. Mohlo to být lepší, dvě rány jsem nedal,“ usmíval se Wildt po utkání devátého kola Strabag Rail extraligy v rozhovoru s novináři. Navzdory tomu, že vyrovnal svůj střelecký rekord v extralize.

„V minulé sezoně jsem dal za Strakonice taky sedm branek. Tam jsem ale na ně měl podstatně víc času,“ připomněl hostování na jihu Čech.

Sedm vstřelených gólů Hranicím, to je slušný počin, že?

Mohlo to být lepší, dvě rány jsem nedal, takže úplně spokojený být nemůžu. Ale samozřejmě, že to potěší. Jsem po zranění, konečně jsem si zahrál víc a snad jsem to využil.

Čekal jste, že půjdete do druhého poločasu, když Jan Chmelík celkem proměňoval?

Tak já jsem tam naskočil už na konci první půle, když dostal Chmelda dvě minuty. O přestávce jsem ani nešel do kabiny a rozběhával jsem se, když za mnou přišli, že půjdu od druhé půle já.

První góly jste dal z trháků. Co člověku běží hlavou, když se řítí sám na gólmana?

Snažím se zklidnit. A když už jsem ve vzduchu, čekám na pohyb gólmana a snažím se trefit volný prostor v bráně.

Takže není čas přemýšlet, jak zakončíte?

To je špatně. Většinou, když takhle přemýšlím, tak tu šanci neproměním.

Vy jste dneska dal i jubilejní třicátou branku…

(skočí do řeči) Opravdu?

Ano, je to tak. Pořád se za ní ještě platí do klubové kasy?

Jojo, to zůstalo. (rozesměje se) Tak to je nemilá informace, ale patří to k tomu.

Nečekali jste, že Hranice zlomíte daleko dřív?

Asi jsme je měli zlomit dřív. I vzhledem k tomu, že přijeli v okleštěné sestavě. Ale oni to hráli chytře, byli hodně trpěliví v útoku. Možná i proto jsme měli horší obranu, scházela koncentrace. Když jsme ve druhé půli zvýšili nasazení v defenzivě, dávali jsme jednoduché góly a to rozhodlo.

Hranicím jste dali 18 branek z křídel, to byl záměr, nebo to vyplynulo ze hry soupeře?

Trenér nás už před zápasem upozorňoval, abychom dávali balon rychle z ruky, abychom to dostávali až do křídel. Asi to byl záměr, protože jejich obrana pak nestíhala.

Na konci zápasu skandovali fanoušci vaše jméno, jaké to jsou pocity? Zvedne takový moment hráči sebedůvěru?

Nádherné, mám z toho radost a moc fanouškům děkuju za jejich podporu.