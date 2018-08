Plochodrážník Milík slavil se Zlatou přilbou. Titul chceme, vyhlašuje

Mistrovství ČR dvojic v libereckých Starých Pavlovicích: 1. místo po boku pardubického parťáka Hynka Štichauera.

Vložený Memoriál Emila Sovy tamtéž: 1. místo.

Extraliga: 1. místo s týmem Zlaté přilby a potvrzení průběžného vedení v tabulce po šesti z celkových osmi závodů.

Triumf v šampionátu dvojic je přitom pro 25letého Milíka vlastně trochu rutina, v kariéře jej dobyl už pošesté. Zajímavostí je, že s pěti různými jezdci.

„S Hynkem je tohle můj druhý, poprvé jsme spolu vyhráli tuším před čtyřmi lety v Březolupech. Dvojice se jinak dost měnily. Tři mám s Poláky: se Szymonem Wozniakem, s Krystianem Pieszczekem a Tomaszem Jedrzejakem. A pak jeden se Suchošem (pardubickým Tomášem Suchánkem),“ vypočetl Milík.

O ten poslední se Štichauerem se museli rvát dokonce v dodatkové jízdě proti Eduardu Krčmářovi a Josefu Francovi z pražského Olympu - oba páry měly po šesti kláních shodně 27 bodů.

„Škoda poslední jízdy. Kdybychom ji vyhráli 5:1, žádná dodatková nemusela být. Ovšem takhle to zase bylo zajímavé pro diváky. Sice jsem špatně odstartoval, ale nakonec to dopadlo. Z dalšího titulu pro Pardubice mám radost,“ řekl Milík.

Potěšil ho i povedený Sovův Memoriál, v němž změřil síly s trojicí Ondřej Smetana, Matěj Kůs a Zdeněk Simota.

„Předtím jsem v něm zvítězil ve Mšeně, ale tam se už plochá nejezdí,“ uvedl Milík. „Pořádá jej Filip Šitera, se kterým jsme hodně dobří kamarádi, a když se mě ptal, jestli bych se ho nezúčastnil, rád jsem mu vyhověl. Měl jsem velkou chuť závodit, bylo to prima,“ sdělil Milík. Mnohem důležitější však bylo perfektně zajet za družstvo Zlaté přilby.

A závody v Žarnovici Pardubicím vyšly naprosto dokonale. Nejen, že je před příchodem bouřky po 12 jízdách jasně ovládly, ale díky druhému místu pořadatelského klubu a třetímu Slaného se utrhly i v aktuálním pořadí papírově nejvážnějšímu pronásledovateli, jímž je obhájce zlatých medailí z pražské Markéty.

„Lépe to dopadnout nemohlo,“ souhlasil Milík. „Byly to výborné závody pro nás i pro žarnovické fanoušky (za domácí tým soutěžila hvězda z Grand Prix Martin Vaculík). Titul bychom letos chtěli. A myslím, že nyní je náš čtyřbodový náskok natolik velký, že už to udržíme,“ věřil Milík.

Nohy na stůl však zatím určitě nedává - chystá se do zahraničí. Ve Švédsku ho čeká závod tamější Elitserien za tým Kumla Indianerna proti družstvu Lejonen.