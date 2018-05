V Praze se pojede plochodrážní GP, Milík chce znovu do finále

Ti domácí budou doufat, že jim nejlepší český jezdec posledních let Václav Milík přichystá podobně příjemný šok jako loni, kdy na oválu břevnovského stadionu Markéta skončil třetí. Závod odstartuje tradičně v 19 hodin.

Praha bude tentokrát druhou zastávkou z deseti v celém seriálu mistrovství světa. Pětadvacetiletý Milík, jenž loni na skvělý výsledek z české metropole navázal ziskem Zlaté přilby v Pardubicích, byl pro organizátory jasnou volbou při obsazení divoké karty. Dostal ji popáté za sebou, již v roce 2012 zasáhl do domácí Grand Prix jako náhradník.

Teprve loni ale naplnil své ambice na postup do semifinále. V probíhající sezoně zatím Milík střídá výborné výkony se slabšími chvilkami. „Je jasné, že třetím místem jsem si na sebe trochu upletl bič. Teď už bude potřeba být nejhůř druhý,“ prohlásil s nadsázkou k sobotnímu klání. „Ale vážně - půjdu do toho naplno a budu chtít zabojovat zase o bednu, protože to bylo moc hezké a chtěl bych to ještě zažít,“ zasnil se Milík.

Semifinále vyhlašoval jako cíl každým rokem, ale teprve loni byl vnitřně doopravdy nachystaný. „Přesně tak jsem to cítil. Byl jsem připravený o mnoho lépe než roky předtím. Měl jsem nové ladiče motorů a už když jsem jezdil závody v Polsku proti jezdcům Grand Prix, tak jsem je dokázal porážet. A říkal jsem si jen, proč bych je pak nedokázal porazit i v Praze,“ připomněl Milík.

Mezi čtyřmi na sobotu nachystanými motory bude mít i ten z loňska, ale nikterak pověrčivý v tomto ohledu není. „Myslím, že více než čtyři motory by závodník mít neměl, protože pak ani sám pořádně neví, na čem jede. Jsou i jezdci, kteří mají motor na jednotlivé dráhy. Jestli pojedu na Markétě s tím stejným jako loni, zatím nevím. Určitě ho na tréninku vyzkouším, ale mám už zase další, o němž si myslím, že je ještě rychlejší. Uvidíme,“ prozradil Milík.

K vidění budou legendy jako Američan Greg Hancock, jenž od vzniku Grand Prix v roce 1995 nevynechal jedinou sezonu a čtyřikrát slavil titul mistra světa (1997, 2011, 2014 a 2016), či Dán Nicki Pedersen, který vstoupil do 18. sezony seriálu, v němž třikrát triumfoval (2003, 2007 a 2008). V Praze pojede i se zlomenou rukou.

Na start před vyprodaným hledištěm se postaví i loňský a předloňský vítěz Jason Doyle z Austrálie či jeho krajan a mistr světa z roku 2012 Chris Holder. O čtvrté vítězství z Prahy pojede Brit Tai Woffinden, který břevnovskému oválu kraloval v letech 2013 až 2015, přičemž dvakrát si díky němu pomohl k titulu světového šampiona.

Seriálu po úvodním závodě ve Varšavě, který se jel 12. května, vévodí Švéd Fredrik Lindgren se 16 body, druhý Woffinden má o bod méně, třetí Polák Maciej Janowski nasbíral 13 bodů. Doyle jakožto úřadující šampion vstup do nové sezony GP nezvládl a připsal si jen pět bodů.

„Posledních pár let jsem hodně tvrdě pracoval. A zdá se, že teď začínám sklízet plody té dřiny,“ věří Lindgren.

Prvním náhradníkem pro pražský závod je zkušený Josef Franc a druhým Eduard Krčmář.