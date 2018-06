Volejbalová legenda v Ostravě: Můj život je rodina, ale i beach a Bůh

Jenže na Ostrava Beach Open se svou o rok mladší spoluhráčkou Nicole Branaghovou mezi nejlepších šestnáct dvojic neprošly.

Byť měly ve svém posledním utkání v základní skupině mečbol, skončily na svých krajankách Summer Rossové a Saře Hughesové - 1:2 (18, -20, -16).

„Je to škoda, prohrát tak těsně, ale za rok se vrátíme,“ slíbila Kerri Walshová Jenningsová.

Jak moc se beachvolejbal změnil oproti vašim začátkům na přelomu století?

Všeobecně se sport hodně vyvíjí a jde nahoru. Beach už není jen o Američankách nebo Brazilkách. Jsou tady Češky, Němky, Švýcarky, celý svět. Beach je daleko fyzičtější, hráčky jsou vyšší. A na turnajích je i víc peněz. To jsou dobré věci.

Během své kariéry jste hrála především se třemi partnerkami. Nejvíc titulů máte s Misty Mayovou, úspěšné jste byly i s April Rossovou a nyní s Nicole Branaghovou. Která byla nejlepší?

Misty byla nejlepší spoluhráčku na světě. A teď mám zase nejlepší parťačku na světě. Je úžasné, že mě dělá lepší. Měla jsem krásnou kariéru, ale ještě jsem neskončila. Chceme se probojovat na olympiádu do Tokia v roce 2020.

Je beachvolejbal váš život?

Ne. Můj život je hlavně moje rodina, ale i moje beachvolejbalová kariéra a také víra v Boha. Tyhle tři věci dělají můj život perfektním.

Jaké jsou vaše další beachvolejbalové plány?

Vyhrát další zápas...

... A do budoucna?

Až ukončím kariéru, tak začnu pracovat na projektu nové beachvolejbalové ligy. Ta by měla být něco jako basketbalová NBA, měli by v ní být nejlepší hráči světa. Doufám, že v ní bude zastoupena i Česká republika. Měly by tam být hodně dobré odměny, přenášet by vše měla televize. Beach potřebuje takovou pomoc.

Jelikož pomýšlíte na další olympiádu, tak se v nejbližší době končit nechystáte, že?

Kdepak. Beach mě pořád ohromně baví. Až si ho přestanu užívat, tak odejdu.