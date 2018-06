Dva české páry si na písku v Ostravě zahrají v semifinále

Česká dvojice nejprve v druhém kole play off porazila Polky Kingu Kolosiňskou a Katarzynu Kociolekovou 21:18, 21:19, posléze si domácí hráčky poradily bez ztráty setu i s Chantal Laboureurovou a Julií Sudeovou. Nad druhým nasazeným německým párem zvítězily 21:17 a 21:15.

Perušič se Schweinerem nejprve otočili osmifinále proti ruskému páru Oleg Stojanovskij, Igor Veličko a zvítězili 18:21, 21:19, 15:12. V bouřlivé atmosféře v areálu Dolních Vítkovic pak česká dvojice nedala šanci brazilským favoritům. Vitora Felipeho a úřadujícího mistra světa Evandra porazili 22:20 a 21:15.

Nausch Sluková a Hermannová už mají ze Světového okruhu kompletní medailovou sbírku. Na začátku společné kariéry ovládly v roce 2015 turnaj v Antalyi, loni přidaly druhé místo v Poreči a bronz v Riu de Janeiro. Semifinále letos hrály i v lednu na halovém turnaji v Haagu, tam ale skončily čtvrté.

V utkání se světovými dvojkami získaly české hráčky prvních pět míčů a úvodnímu setu dominovaly. Po blocích ostravské rodačky Hermannové a esu Slukové si vypracovaly slibný náskok i na počátku druhé sady a nerozhodila je ani čtyřbodová německá série.

Před jásajícími tribunami nakonec zvítězily jednoznačným rozdílem 21:15. V neděli dopoledne budou hrát o finále s dalším německým párem Victoria Bienecková, Isabel Schneiderová.

„Já jsem jen stála u sítě a koukala, jak kolem mě švihá Makin servis. Ona udělala velmi dobrý začátek, že odzbrojila Chantal Laboureurovou od jejího sebevědomí, které ona docela má. Podařilo se nám ji hned od startu ubránit, čímž jsme jí dali takovou stopku, a chvíli trvalo, než se rozehrála,“ řekla Hermannová.

Perušič se Schweinerem byli dosud nejlépe pátí v dubnu v Číně a nyní poprvé na turnaji této kategorie budou hrát o medaile. Po silném ruském páru je nezastavily ani hvězdy z beachvolejbalové velmoci Brazílie. Ve vyrovnané první sadě nepustili soupeře k setbolu a sami proměnili druhý. Ve druhém setu záhy bodově odskočili a k nadšení publika už Brazilcům nedali šanci na obrat.

„Kdyby nám to někdo řekl před turnajem, tak bychom ho měli za blázna. Je to neuvěřitelné,“ kroutil nevěřícně hlavou Schweiner. „Od chvíle, co jsme vylezli ze skupiny, jsme v pozici outsiderů a nemáme co ztratit. Kdyby nás Brazilci porazili dvakrát 21:15, tak nikdo nic neřekne. Je to výhoda, hrajeme bez tlaku a v té atmosféře to jde tak nějak samo,“ řekl Perušič.

Jejich semifinálovými protivníky budou v neděli ráno pátí nasazení Poláci Piotr Kantor a Bartosz Losiak, kteří v Ostravě ještě neztratili ani set.