Hermannová si zahraje zase doma. Letní sezona začíná v Ostravě

Ač je Barbora Hermannová z Ostravy, teprve loni se Dolními Vítkovicemi mezi vyhaslými pecemi a tunami železa prošla s přítelem.

„To jsme ještě nevěděli, že by tu mohl být nějaký turnaj,“ připomněla Hermannová. „Chtěli jsme jít na prohlídku, ale o hodinu jsme ji zmeškali, jak jsme tady na všechno hleděli. Byli jsme překvapení, jak je to tady hezké.“

Barbora přiznala, že když se později dozvěděla, že by v Ostravě měly s Markétou hrát, nedokázala spoluhráčce ani trenérovi Simonu Nauschovi popsat, kde by se mělo hrát. „A vůbec, jak by tam beach mohl vypadat,“ přiznala. „Když jsem jim pouštěla video, které jsme tady natočili, tak jsme všichni říkali, wow, to jsme nečekali. Bude to opravdu speciální a spousta lidí si to zapamatuje jako něco, co na beachovém okruhu ještě nebylo.“

Opravdu? Vždyť turnaje se hrají na různých místech, nejen na opravdových plážích.

Beachvolejbalvé reprezentantky Markéta Nausch Sluková, Barbora Hermannová, Kristýna Hoidar Kolocová a Michala Kvapilová (zleva) s předsedou volejbalového svazu Markem Pakostou.

„Objíždím světovku dobrých deset let a něco takového jsem ještě neviděla,“ řekla Markéta Nausch Sluková. „Jsou sice turnaje v průmyslovém prostředí, v Norsku jsme hrály v přístavu, ve Švýcarsku v Alpách, kurty bývají na parkovištích, na náměstích, ale tohle je nádherné. Tak blízko v kontaktu s železem to ještě nikdy nebylo... Nebo já něco takového ještě nezažila. Tahle lokalita je tak zvláštní, že všechny světové týmy budou hrozně překvapené. Už se moc těším na jejich reakce.“ Centrální kurt pro 2 700 diváků bude na parkovišti mezi aulou Gong a vyhlídkovou věží Bolt Tower.

„Ještě se potřebujeme vyhrát“

Zatímco Hermannová je Ostravanka, Nausch Sluková Pražanka. „Je to smutné, ale už sedm let jsem v Praze, i když tím, jak pořád cestujeme po turnajích, jsem spíše různě po světě,“ podotkla Barbora.

Do Ostravy se snaží jezdit co nejvíce. „Hlavně když mám nějaké delší volno, tak vždycky jedu domů, do Ostravy.“ Dodává, že trenér, který je Rakušan, jí z legrace říká, že bydlí v Polsku. „Pro ně jsem Polka,“ směje se.

Hermannová přiznává, že ji v Dolní oblasti láká i festival Colours of Ostrava. „Na něj mě to vždycky táhlo. Každý rok. Ale bohužel pokaždé jsem v tu dobu na turnaji a koukám z dálky, jak se všichni v Ostravě baví,“ řekla.

Pod vysokými pecemi jsou už první tuny písku První tuny písku v pátek zasypaly Dolní Vítkovice, kde od 20. do 24. června bude čtyřhvězdičkový turnaj Světové série v plážovém volejbalu Ostrava Beach Open. „Přijelo prvních devět kamionů s pískem, dovezly dvě stě sedmdesát tun z celkových tisíc sedmi set,“ uvedl ředitel turnaje Martin Duka. Pod vysokými pecemi bude šest kurtů, ten centrální s kapacitou 2 700 míst. Hrací budou ještě další tři a dva budou sloužit k tréninkům. „Pro diváky připravíme fanzónu i s doprovodným programem,“ dodal Duka. Ve všední dny bude vstup na zápasy zdarma. V sobotu bude lístek stát 100 a v neděli 150 korun. Na oba dny 200 korun. Ceny platí do 10. června, poté budou o něco vyšší. Lístky jsou k dostání v síti Ticketportal. „V sobotu budou diváci platit za vstup do celého areálu, v neděli jen na centrální kurt,“ uvedl Martin Duka.

„Až Coloursy posunou na podzim, tak přijde naše chvíle... Ale to se asi nestane,“ uvedla Markéta Nausch Sluková. „Anebo je mohou přesunout do Brazílie, kde také hrajeme,“ žertovala Barbora Hermannová.

Právě v brazilské Itapemě české jedničky a pátý tým světového žebříčku odehrály minulý turnaj. Skončily páté. „Ze čtyř turnajů Světové série máme zatím dvě pátá místa a jedno semifinále, takže se startem sezony jsem spokojená,“ řekla Markéta Nausch Sluková.

Upozornila však, že pořád se ještě potřebují vyhrát. „Několik turnajů jsme už odehrály, ale hlavní letní sezona začíná právě Ostravou a pak už to bude týden co týden turnaj,“ uvedla Markéta. „Potřebujeme do sebe více dostat nahrávky prsty. Musíme zapracovat na herních kombinacích a trošičku doladit útok.“

Do ostravského startu je už žádný velký turnaj nečeká. „Simon možná plánuje malé soustředění mimo republiku, ale někde kousek, abychom necestovali daleko,“ podotkla Barbora. „Určitě něco vymyslí, abychom měly kvalitní sparingy na trénink. Čtyři týdny bez hraní by byly dlouhé, tak tam vložíme nějaký český turnaj.“