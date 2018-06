Táta „Rudík“ je v hledišti ostravského turnaje pořádně slyšet

Češky porazily dopoledne Polky Wachowiczovou a Gruszczynskou 2:0 (12, 18), jenže odpoledne podlehly Nizozemkám Stubbeové a Van Ierselové 1:2 (-16, 20, -10), a tak ještě zítra budou bojovat o postup mezi nejlepších šestnáct dvojic.

„Táta je můj největší fanoušek,“ pochvaluje si Markéta Naush Sluková. „Je daňový poradce, takže ve své práci je takový vážný. Ale jinak umí udělat showmana a je mu jedno, že bude na tribuně křičet třeba jako jediný. Jsem za to moc ráda. Možná příště rozjede ještě další lidi.“

Rudík, jak mu v týmu říkají, často Markétu po turnajích nedoprovází. „Byl s námi loni ve Vídni na mistrovství světa. Letos na tamější turnaj asi pojede zase s námi a teď je tady. Jinak to je složité, aby s námi letěl do Brazílie, další týden do Číny a zase do Argentíny. Možná stihne ještě něco v Evropě. Švýcarsko je krásné, tak bych chtěla, aby i tam se jednou rodiče podívali,“ řekla Sluková.

A kolik bylo na tribuně Hermannů? „Ti lidé, kteří s Rudíkem křičeli, byla část mé rodiny. Bohužel ségra se nemohla uvolnit z práce a ke všemu zítra budou všichni naši na svatbě sestřenice. Ale i tak tady všichni vytvořili dobrou atmosféru.“

Ostravská rodačka Barbora Hermannová si pochvaluje, že může být zase doma. „Naposledy jsem tady hrála beachvolejbal před deseti lety,“ řekla Hermannová. „A to byla noční liga jen tak pro srandu. Po ní se chodí ještě na Stodolní, takže jsem ráda, že se to u mě posunulo výš.“

Pochvalovala si, že v hledišti vidí známé tváře. „Ale doufám, že jich přijde ještě více, i když na to naše podvečerní utkání už bylo plno.“

A obě reprezentantky odmítly, že by dnes vyrazily na Stodolní, na pověstnou ulici plnou barů.

„Z toho jsme už vyrostly. Priority máme nastavené trochu jinak,“ usmála se Markéta Sluková. „Hlavně potřebujeme regenerovat. Na Stodolní půjdeme, až všechno vyhrajeme.“

A regenerace bude nutná zejména u Barbory Hermannové, kterou v utkání s Nizozemkami postihly křeče v lýtcích. Že by jí chyběl hořčík? „To ne, ten baštím. Potřebuji masáž. Spíš je to emoční. Člověk chce moc, je to takové psychosomatické,“ podotkla. „Zítra to snad bude v pohodě.“