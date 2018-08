Domácí šampionát na „pláži“ bude bez obhájců i domácích jedniček

Chybějí světové dvojky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková, protože druhá jmenovaná dohrávala sezonu se zraněným ramenem a chtějí se připravit na podzimní start olympijské kvalifikace. Turnaj ve Slavkově navštíví jako hosté, v neděli od 15:30 budou mít autogramiádu.

Po ukončení kariéry Kristýny Kolocové, po jejímž boku loni získala první domácí titul na písku, musela najít novou partnerku Michala Kvapilová. Národní šampionát odehraje s Michaelou Kubíčkovou, dvacátou beachvolejbalistkou tuzemského žebříčku.

Ani v mužské kategorii nebude hrát nejlepší domácí pár Ondřej Perušič, David Schweiner, který se blýskl čtvrtým místem na turnaji Světového okruhu v Ostravě. Schweiner si plní studijní povinnosti, takže Perušič nastoupí s talentovaným Janem Vodičkou. Ten před dvěma týdny skončil v Brně po boku Tadeáše Trousila druhý na ME do 18 let.

Vzhledem k tomuto oslabení mohou na další titul zaútočit mistři republiky z roku 2016 Jindřich Weiss s Martinem Tichým. Hrát budou také účastníci letošního ME Jan Dumek a Václav Berčík, kteří byli loni na MČR bronzoví.

Z loňských překvapivých šampionů se mistrovského turnaje zúčastní jen Marcel Mysliveček, jeho parťák Martin Pihera hrát nebude. Mysliveček se tentokrát bude snažit o podobné překvapení s Dominikem Samcem.

Šampionát ve Slavkově u Brna začne v pátek zápasy ve skupinách. Ty se dohrají v sobotu, kdy budou na programu také první dvě kola vyřazovacích bojů. Semifinále a boje o medaile v obou kategoriích se odehrají v neděli. Ženské finále začne v 16:00, mužské o hodinu a půl později.