Perušič a Schweiner přešli na ME přes domácí Nizozemce do osmifinále

ME v plážovém volejbalu v Nizozemsku Muži - play off

1. kolo: Perušič, Schweiner (16-ČR) - Boehlé, Van den Velde (29-Niz.) 2:1 (13, -15, 11). Ženy - play off

18:30 čtvrtfinále Hermannová, Nausch Sluková (2-ČR) - Ukolovová, Birlovová (26-Rus.).