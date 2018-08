Že jsme se tak sehráli? Malý zázrak, ví plážový volejbalista Weiss

Co bylo klíčovým faktorem vašeho triumfu?

V každém zápase jsme soupeře zatlačili hned od začátku do defenzívy kvalitním podáním a obranou. Snažili jsme se bojovat o každý míč a v jednotlivých činnostech jsme se skvěle doplňovali. V turnaji jsme neztratili ani jeden set, takže jsme navíc na rozdíl od soupeřů ušetřili cenné síly pro finálový den.

Existuje nějaká výhra, které si v turnaji ceníte nad ostatní?

Klíčová byla výhra ve skupině nad nasazenými jedničkami z Íránu. Otočili jsme koncovku prvního setu a získali potřebné sebevědomí. Myslím, že od tohoto zápasu jsme začali věřit, že můžeme porazit kohokoliv.

Kdy vám bylo během soutěže nejhůř, museli jste řešit nějakou krizi?

Žádná větší krize nenastala, ale těžké chvilky jsme zažili v semifinále proti Rakušanům. Ve druhém setu jsme prohrávali už 10:14 a pak ještě 14:17 a vypadalo to na tie-break. Pak ale Donovan několikrát skvěle zablokoval a zápas jsme otočili.

A finále? Tam jste čelili svým krajanům.

To, že jsme se ve finále utkali s Martinem Piherou a Marcelem Myslivečkem, je příslib vzrůstající konkurenceschopnosti českého beachvolejbalu. Kéž bychom si to mohli brzy zopakovat, třeba už tento týden na Světovém poháru ve Slovinsku.

Čím to, že vám to s Donovanem na kurtu tak klape?

Znám Donovana od jeho pěti let, kdy jsem se ve svých devatenácti přestěhoval za beachem do Brna. Trénoval mě tehdy v Sokolu jeho otec Milan a malý Doník nám podával míče. Asi proto, že jsme kamarádi tak dlouho, víme, co od sebe na hřišti můžeme čekat. Vzájemně se respektujeme, podporujeme, hecujeme se.

Donovan je hráčem šestkového volejbalu a na písku si zpestřuje jen letní období. Jak intenzivní byla vůbec vaše společná příprava?

Společně s Donovanem jsme před světovkou v Turecku odtrénovali tři tréninky. Takže je to tak trochu malý zázrak, že jsme se tak rychle sehráli.

Jak vysoko ve výčtu svých úspěchů řadíte titul z turnaje světového okruhu v Turecku?

Je to pro mě první vítězství ve Světovém poháru, kterého jsem se dočkal ve čtyřiatřiceti letech. To už se taky nemusí opakovat, proto ho jednoznačně řadím mezi tři nejlepší výsledky kariéry vedle titulů mistra České republiky a mistra Střední Evropy, které jsem získal s Martinem Tichým… možná ale ještě o kousíček výš.