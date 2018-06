Domácí dvojice jsou i v Ostravě na roztrhání. Trénovat s nimi chce každý

Ostrava Beach Open, čtyřhvězdičkový turnaj Světové série, začne ve čtvrtek zápasy ve skupinách. O den dřív v devět hodin startuje kvalifikace.

Co chtějí nejvýše nasazené české týmy Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou a Kristýna Hoidar Kolocová s Michalou Kvapilovou do prvního duelu ještě stihnout? „Trénovat, trénovat,“ shodují se. „A my si po turnaji v Praze i trochu odpočinout,“ řekla Kristýna Hoidar Kolocová.

Připomněla turnaj Super Cupu, v němž ve finále prohrály s Martinou Bonnerovou a Šárkou Nakládalovou. „Hlavně jsme se snažily rozehrát, naladit formu. A že nám jeden zápas nevyšel, nemůžeme říkat, že jsme na tom najednou strašně špatně,“ uvedla Kolocová.

Takže formu naladily?

„Snad,“ usmála se Kolocová. „Prošly jsme si spoustu situací, kdy nám to úplně nešlo,“ dodala Michala Kvapilová. „Byly jsme pod tlakem, obzvlášť v tom finále, takže i za to jsme rády. Řekla bych, že jsme připravené.“ Hermannová se Slukovou jsou v Ostravě od neděle, Kolocová s Kvapilovou od pondělka. A spousta dvojic chce s nimi trénovat.

Na každém turnaji je obrovský zájem o přípravu s domácími týmy. „To proto, že si to na své půdě umějí nejlépe zorganizovat,“ vysvětlila Kristýna Kolocová.

„Domácí celky tak jsou coby tréninkoví partneři na roztrhání,“ potvrzuje Barbora Hermannová. „Všichni se ale pravidelně potkáváme na světovkách a převážně trénujeme ve stejných skupinách.“

Hermannová se Slukovou byly v úterý na kurtu s Polkami Kingou Kolosinskou a Katarzynou Kociolekovou. „A tuším, že trenér domlouval i Finky,“ řekla Hermannová.

Kolocová s Kvapilovou se připravovaly s Němkami Victorií Bieneckovou a Isabelou Schneiderovou, nasazenými devítkami.

„Především to jsou naše kamarádky, takže jsme jim samy nabídly možnost tréninku na centrkurtu,“ řekla Kolocová. „Uvidíme, jak to s tréninkem bude ve středu, protože to už jede kvalifikace, takže nebude snadné vecpat se na nějaký kurt.“

Z českých reprezentantů je ostravskou rodačkou jedině Barbora Hermannová. Jenže k vysokým pecím, pod nimiž se turnaj bude hrát, nijak blízko nemá. „Žádného hutníka v rodině nemáme. Jen já jsem hrávala za Novou huť, což je tak vše, co mám s železárnami společného,“ smála se a připomněla volejbalový klub, v němž začínala a který dnes nese jméno TJ Ostrava.