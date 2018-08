České plavkyně do finále ME neprošly, Závadová byla desátá

Mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Glasgow Bazénové plavání:

Finále:

Muži:

200 m v. zp.: 1. Scott (Brit.) 1:45,34, 2. Rapšys (Lit.) 1:46,07, 3. Dovgaljuk (Rus.) 1:46,15.

50 m mot.: 1. Govorov (Ukr.) 22,48, 2. Proud (Brit.) 22,78, 3. Kostin (Rus.) 22,97, ...v rozplavbách 39. Šefl 24,34, 48. Novák (oba ČR) 24,54.

Ženy:

1500 m v. zp.: 1. Quadarellaová (It.) 15:51,61, 2. Köhlerová (Něm.) 15:57,85, 3. Keselyová (Maď.) 16:03,22.

200 m prsa: 1. Jefimovová (Rus.) 2:21,31, 2. Vallová (Šp.) 2:23,02, 3. Renshawová (Brit.) 2:23,43.

100 m znak: 1. Fesikovová (Rus.) 59,19, 2. Daviesová (Brit.) 59,36, 3. Zofkovová (It.) 59,61, ...v semifinále 10. Baumrtová 1:00,49, v rozplavbách 29. Apostalon (obě ČR) 1:02,19.

4x200 m v. zp.: 1. Británie (Faulknerová, Greensladeová, Hibbottová, Andersonová) 7:51,65, 2. Rusko 7:52,87, 3. Německo 7:53,76. Semifinále s českou účastí:

Ženy:

100 m v. zp.: 1. Sjöströmová (Švéd.) 52,67, ...11. Apostalon (ČR) 54,74.

200 m pol. záv.: 1. O'Connorová (Brit.) 2:09,80, ...10. Závadová 2:14,25, 13. Horská (obě ČR) 2:15,69. Skoky do vody:

Muži - 1 m prkno: 1. Laugher (Brit.) 414,60, 2. Tocci (It.) 401,10, 3. Heatly (Brit.) 391,70.

Ženy - 10 m věž synchro: 1. Chengová, Toulsonová (Brit.) 289,74, 2. Běljajevová, Timošininová (Rus.) 288,60, 3. Kurjová, Wassenová (Něm.) 284,64. Synchronizované plavání:

Dvojice, volný program - finále: 1. Kolesničenková, Subbotinová (Rus.) 96,7000, 2. Savčuková, Jachnová (Ukr.) 93,4000, 3. Cerrutiová, Ferrová (It.) 92,1333.

Smíšené dvojice, volný program - finále: 1. Gurbanberdijevová, Malcev (Rus.) 92,4000, 2. Flaminiová, Minisini (It.) 90,7333, 3. Ferrerasová, Ribes (Šp.) 85,4333.

Jednotlivkyně, volný program - finále: 1. Kolesničenková (Rus.) 94,9333, 2. Cerrutiová (It.) 92,5000, 3. Jachnová (Ukr.) 92,1333, ...v kvalifikaci 15. Dufková (ČR).