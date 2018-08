Dálková plavkyně zabloudila a uniklo jí čtvrté evropské zlato

Mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Glasgow Dálkové plavání 5 km

Muži: 1. Rasovszky (Maď.) 52:38,9, 2. Reymond 52:41,7, 3. Fontaine (oba Fr.) 52:44,4, ...18. Ingeduld (ČR) 53:19,0.

Ženy: 1. Van Rouwendaalová (Niz.) 56:01,0, 2. Becková (Něm.) 56:17,8, 3. Bruniová (It.) 56:49,7, ...6. Benešová (ČR) 57:21,1. 10 km

Muži: 1. Weertman (Niz.) 1:49:28,2, 2. Rasovszky (Maď.) stejný čas, 3. Muffels (Něm.) 1:49:33,7, ...21. Ingeduld 1:50:51,7, 32. Kozubek (oba ČR) 1:52:34,5.

Ženy: 1. Van Rouwendaalová (Niz.) 1:54:45,7, 2. Gabrielleschiová (It.) 1:54:53,0, 3. Vermeulenová (Niz.) 1:55:27,74, ...17. Benešová 2:00:49,2, 23. Štěrbová (obě ČR) 2:04:22,9. 25 km

Muži: 1. Rasovszky (Maď.) 4:57:53,5, 2. Běljajev (Rus.) -1,0, 3. Furlan (It.) -2,2, ...13. Kozubek (ČR) -5:40,9.

Ženy: 1. Bridiová (It.) 5:19:34,6, 2. Van Rouwendaalová (Niz.) -0,1, 3. Grangeonová (Fr.) -8,2, ...14. Štěrbová (ČR) -14:39,5. Družstva (5 km): 1. Nizozemsko (Vermeulenová, Van Rouwendaalová, Smits, Weertman) 52:35,0, 2. Německo 52:35,6, 3. Francie 52:46,7.