Stolní tenista Bělík zkusil Ligu mistrů ve 14 letech. Svůj duel vyhrál

Svůj zápas proti 53. hráči světového žebříčku, Egypťanu Omaru Assarovi, vyhrál 3:1.

„Před zápasem jsem si hlavně říkal, aby to nebyla nějaká ostuda. Chtěl jsem hrát nebojácně a předvést nejlepší můj stolní tenis,“ líčil letošní bronzový medailista z mistrovství Evropy ve dvouhře kadetů.

Bělík vyhrál první dva sety, pak se prosadil favorizovaný soupeř. „Pomohlo mi publikum, a když jsem prohrál třetí set, podrželi mě kluci z lavičky. Všechno mi to tak nějak vycházelo,“ popisoval talentovaný stolní tenista. „Nemyslím si, že by mě soupeř podcenil, on je absolutní profík a ví, že musí hrát naplno proti každému. Ale řekl bych, že mu neseděla moje hra. Takový ještě dětský styl,“ usmál se Bělík.

Ve čtvrtém setu si ostravský mladík vypracoval tři mečboly a ten poslední proměnil. „Ani po druhém neproměněném mečbolu jsem se nebál. Měl jsem k dobru ještě jeden set. Nakonec rozhodla hlava, zvolil jsem správnou taktiku a poslední míček uhrál. Assar je rozhodně nejlepší hráč světového žebříčku, kterého jsem zatím porazil, takže mám obrovskou radost.“

Tým TTC Ostrava ovšem s Borussií Düsseldorf prohrál 2:3.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Moravskoslezský kraj