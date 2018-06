Když se zneužijí pravidla proti podstatě sportu. Mickelson šokoval

Zvětšit fotografii Phil Mickelson na turnaji Wells Fargo Championship v Quail Hollow. | foto: AP

dnes 15:03

Zbláznil se. Nejen britský golfista Andrew Johnston při pohledu na to, co v sobotu provedl Phil Mickelson, pochyboval o duševním zdraví Američana. Legendární hráč totiž doběhl na greenu 13. jamky US Open svou vlastní ránu a míček pádící pryč z krátce střižené trávy odehrál zpět blíže k jamce. „Wow,“ zaskočeně vydechl v tu chvíli jeden z televizních komentátorů.

US Open. Jeden ze čtyř největších golfových turnajů světa. Vrcholná přehlídka umu elitních profesionálů. Svatá půda. V sobotu ji znesvětil milovaný „Lefty“. Mickelson v den svých osmačtyřicátých narozenin vyšlápl nejen mimo mantinely pravidel, ale také fair play. Provinil se proti samotné esenci sportu - férovému soutěžení. Když prachbídně vstoupil do třetího kola US Open, vzrůstala v něm frustrace. Štvalo ho, jak moc obtížně jsou navrtané jamky na proslulém hřišti Shinnecock Hills. Golfisty navíc trýznil nepříjemný vítr, který si zlomyslně pohrával s letícími míčky. Přesto se těžko hledá omluva pro to, co si Mickelson troufl. Na 13. jamce doběhl k míčku směřujícímu pryč z greenu a putterem ho poslal na opačnou stranu. Zásadně si pomohl. Byl to zkrat? Ne, Johnston i další se spletli. Mickelson vše udělal záměrně. „Znám pravidla. Prostě jsem je chtěl využít co nejvíce ve svůj prospěch. Už jsem to chtěl ve svém životě zkusit mnohokrát, konečně jsem se k tomu odhodlal,“ tvrdí. Podívejte se na kontroverzní čin Phila Mickelsona: Born Salty (Twitter) @cjzero Phil Mickelson just pulled a Daly - putted a moving golf ball and left Fox announcers speechless https://t.co/5kVxt8AnDq 243 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit Podle regulí dostal trest dvou ran, nicméně mnozí volali po jeho diskvalifikaci. I ta byla možná. Vždyť se Mickelson provinil proti golfu jako takovému. Nikdo jiný si i přes tuze obtížné podmínky na letošním US Open nic takového netroufl. Historie pamatuje jen pár dalších příkladů. Kdyby takový manévr rozhodl o držiteli titulu, byl by z toho skandál nevídaných rozměrů. Už takhle se „Lefty“ dočkal ohromné publicity, byť mu mnohé komentáře, sloupky a vlogy jistě nebyly po chuti. Sám říká: „Nechtěl jsem projevit neúctu. Šlo mi jen o to konečně dohrát jamku a jít dál.“ Jistě, vzhledem k okolnostem se dá lidsky jeho čin pochopit. Jenže od jednoho z nejbohatších sportovců všech dob se na vrcholné akci čeká vzorné vystupování. Ukázka gentlemanství, dokonalá reprezentace golfu. A ne očividné zneužití pravidel ve svůj prospěch. Účel světí prostředky? Mickelson je tvrdě pranýřován. Stejně jako každý hříšník, který znásilní pravidla a pošlape ducha fair play. Stačí si vzpomenout, jaký ohlas vyvolal hokejový gólman David Leggio, když při brejku dva na nikoho raději vyvrátil svou branku a poté čelil trestnému střílení. Podívejte se, jak David Leggio překazil brejk: Matematika jeho plánu byla bezchybná.

Už nemusel čelit dvěma soupeřům, ale jedinému. Tak velely tehdejší regule severoamerické AHL. „Jsou to snadné počty,“ říkal před čtyřmi lety zámořským novinářům. „Možná je to nesportovní gesto, to asi ano, ale určitě je to chytrý způsob, jak obejít pravidla,“ hodnotil tehdy situaci Lukáš Sedlák, jeden ze dvou hokejistů, kteří se na Leggia řítili. V AHL poté pravidla změnili. Leggio nicméně stejný kousek předvedl loni také v německé DEL. Soupeře Američan pořádně vytočil. „Je lepší prohrát čestně než vyhrát podvodem,“ zaznělo od hráčů poškozeného Bremerhavenu (více čtěte zde). Mickelson snad už podruhé do stejné řeky nevkročí.