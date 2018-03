O elitní čtyřku se ještě popereme, říká plzeňský kapitán Vinkelhöfer

„O elitní čtyřku se ale ještě popereme,“ slibuje 28letý křídelník. Před utkáním s Jičínem nastoupil Vinkelhöfer v extralize naposledy 20. listopadu 2016 doma proti Brnu.

Jaké to bylo naskočit po takhle dlouhé době do zápasu?

Těšil jsem se. Ale musím uznat, že jsem toho měl dost. S klukama už sice trénuju delší dobu naplno, ale zápas je přece jen něco jiného.

Na lavičce jste už párkrát seděl. Byl jste připravený naskočit?

To určitě, ale zatím to bylo spíš jen tak pro jistotu, kdyby se Ondrovi Šafránkovi něco stalo.

Proti Jičínu už jste ale šel do boje. Proč?

Hodně tomu nahrálo množství zraněných. Když na poslední chvíli onemocněl i Šindel (pivot Šindelář), nebylo co řešit. Musel jsem do toho jít, není už kde brát.

Jaké to bylo sledovat předtím spoluhráče jen z lavičky?

Nic moc, čas tam utíká pomaleji.

A teď na hřišti? Je při zápase cítit, že chybí zkušenosti?

(úsměv) To je vidět i na tréninku, kde jsem druhý nejstarší. Teď s námi chodí hodně dorostenců, to mládí je tam znát. Kluci se potřebují vyhrát, není to ke škodě věci.

Šafář si zahrál v neděli proti Jičínu hned dvakrát Zajímavou neděli prožil 26letý Ivo Šafář, posila Talentu z pražského Chodova. Nejprve dopoledne nastoupil v plzeňských barvách proti Jičínu v extralize a čtyřmi góly přispěl k cennému vítězství 23:22. Zvlášť ty dva ze závěru zápasu byly důležité. Pak rychle skočil do auta a pádil do Prahy, kde nastoupil za mateřský Chodov proti rezervě z Jičína v první lize. To už tak úspěšný nebyl, i když se trefil hned šestkrát, porážku svého celku 22:24 neodvrátil. Chodov ztrácí na vedoucí Litovel čtyři body.

Nakolik je tedy pro vás důležité vítězství nad Jičínem, kterým jste utnuli sérii porážek?

Hodně, hlavně pro naši psychiku. Přesvědčili jsme se, že můžeme vyhrát i v tomhle složení. To je důležité, doma body nesmíme ztrácet.

Pomůže i to, že se to vítězství nerodilo lehce?

My máme takovou sestavu, že musíme zápasy uhrát bojovností. Každý musí na hřišti nechat všechno, nejde nic vypustit, makat naplno.

Trenér Tonar věří, že se i v oslabené sestavě poperete o čtvrtou příčku. Souhlasíte s ním?

Proč bychom nemohli? Myslím, že je to v našich silách. Letošní extraliga je ještě více vyrovnaná než jindy, každý může porazit každého. My už jsme se snad odrazili k lepším výsledkům.

Nutností je asi vyhrát oba zbývající domácí zápasy (Strakonice, Brno), protože venku v Zubří i na Dukle to bude hodně těžké…

To bude, ale třeba Zubří, kam jedeme teď o víkendu, vyhrálo jen těsně v Novém Veselí. Nevidím důvod, proč bychom se jich měli bát. Zkusíme tam zabojovat.