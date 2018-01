Nováková už je na Tour de Ski devátá. Teď hlavně vydržet, přeje si

„Myslím, že se mi to fakt povedlo, a jsem neskutečně šťastná za deváté místo. Teď hlavně vydržet v tom pocitu a jak se říká: jak na Nový rok, tak po celý rok. Tak snad to tak i bude,“ uvedla Petra Nováková.

Pár sekund před sebou i za sebou měla skupinky soupeřek, sjely se hned na první rovině. „Jela jsem hodně takticky, hlídala jsem si, abych nechodila dopředu a zároveň nešponovala vzadu, takže jsem se ve skupině držela uprostřed. Přechody jsem se snažila chodit, ve sjezdech se vyvážet a opravdu šetřit sílu, kde to šlo,“ popsala čtyřiadvacetiletá lyžařka pro svazový web.

Po úvodních sprintech a nedělních klasických závodech patřila Novákové v Tour 14. pozice a ve stíhačce si o pět míst polepšila. Dosud bylo jejím maximem ve Světovém poháru šesté místo ze skiatlonu v Lillehammeru v prosinci 2015. V elitní desítce závodu SP doběhla už jen jednou, desátá byla v roce 2014 na volné pětce rovněž v Lillehammeru.

Suverénní výhru ve Švýcarsku slavila Norka Östbergová, která doběhla první s téměř půlminutovým náskokem a upevnila si vedení v průběžném hodnocení Tour. Nově kraluje rovněž pořadí Světového poháru. Ingvild Flugstad Östbergová zvítězila před krajankou Heidi Wengovou o 27,8 sekundy a díky vítězství se ujala vedení i v průběžném pořadí Světového poháru.

Petra Nováková, která na Östbergovou ztratila 2:01 minuty, se posunula v SP na sedmadvacáté místo. V hodnocení Tour de Ski je devátá se ztrátou 2:16 a už může vyhlížet pokračování Tour de Ski v Oberstdorfu, kde bude seriál pokračovat ve středu sprinty klasickou technikou.

Reprezentační jednička se blýskla už v sobotním sprintu, kde získala první body do Tour za sedmnácté místo a v úvodním distančním závodu série pak svůj výkon vystupňovala ještě víc, když pouze o jednu příčku zaostala za svým doposud nejlepším výsledkem v sezoně, který zaběhla před třemi týdny v Davosu. Na 10 km klasicky ve druhé etapě Tour de Ski v Lenzerheide ztratila česká jednička na vítězku Östbergovou 1:16 minuty. Norská lyžařka zvítězila s výrazným náskokem 25,7 sekundy před krajankou Heidi Wengovou.

„Ve druhém kole jsem si místy myslela, že umřu, ale naštěstí jsem to zvládla celkem bravurně. Mrzí mě ty tři, čtyři vteřiny na desáté místo. Stále je kam se zlepšovat,“ uvedla po závodě Nováková. „Jsem šťastná, že se mi povedla intervalová klasika a ještě čtrnácté místo, to je pro mě naprostá pecka,“ radovala se.

Kvůli podmínkám v Lenzerheide nebylo snadné připravit na závod lyže. „Smekám před servisáky, že to dokázali nějak vymyslet, protože když jsem se byla rozjet, čekala jsem, že to bude úplná katastrofa,“ řekla Nováková. „Jednu chvíli to byla ledová hora, v zatáčkách byly strašné plotny, dost to podsmekávalo. Místy zase pražilo slunce, takže to bylo rozteklý. Někde to bylo rozpíchaný ještě od kluků,“ líčila podmínky na trati.