Překvapivý dvojboj Kvitové. Jsem strašně spokojená, řekla

dnes 16:38

Návrat královny. A v jakém stylu! Tenistka Petra Kvitová přesně po 14 měsících naskočila zpět do Fed Cupu. Po nevynucené pauze se výrazně podepsala na postupu do semifinále přes Švýcarky. „Takhle jsem si to určitě nepředstavovala,“ vyprávěla spokojeně.