Unavená Kvitová: Je těžké být pozitivní. Ale i být tady je u mě zázrak

Plány měla následující: najíst se, pak jít na masáž, aby v závěru sezony ulevila tělu, a na dálku u toho sledovat druhý duel dne. V době rozhovoru ještě Kvitová netušila, jak to s ní v Singapuru bude dál. Teoretická možnost by jí zůstala ve chvíli, pokud by Elina Svitolinová vyhrála duel proti Karolíně Plíškové.



„Už jsem na Turnaji mistryň zažila, že když Lucka Šafářová porazila Kerberovou, tak jsem ležela na masážním stole a zjistila jsem, že budu hrát semifinále,“ zavzpomínala. Nyní ale nejde o postup, nýbrž o naději na něj.

Jaké pocity se ve vás teď střetávají?

Na jednu stranu je to blbé, smutné a ne úplně potěšující, tyhle dvě prohry. Ať už třetí zápas dopadne jakkoliv. Není to nic příjemného. Na druhou stranu po tom všem, co jsem zažila, je zázrak jen tady být. Neměla bych na sebe být příliš tvrdá. Takže bych to měla vzít pozitivně do další sezony. Že mám na čem pracovat a můžu hrát s nejlepšími. I když je těžké být teď pozitivní.

Tak jako na úvod proti Svitolinové se vám zase nedařilo dotahovat gamy z brejkbolů, případně ze slibných náskoků...

Většinou jsem při brejkbolu třeba hned zkazila return, což je samozřejmě škoda a já si to samozřejmě uvědomuju. Když se to kupí a kupí, není nic příjemného vědět, že se mi to nepovedlo už předtím. Každopádně jsem hrála líp než první zápas. Což je dobrý. I když je možná pozdě zlepšovat se až tady.

Je v tomto Turnaj mistryň nemilosrdný?

Je pravda, že ty hráčky jsou momentálně jedny z nejlepších na světě; na grandslamu by mi možná soupeřka pomohla, ale tyhle mají spoustu zkušeností, nejsou tady náhodou. Každá chvilka nejistoty nebo ne úplně dobrého naladění je vidět. A soupeřka rychle uteče.

Přitom se nezdálo, že byste měla být dole. Že by byla Wozniacká tenisově lepší.

Nezlomila jsem to a tím mě to asi trošku víc dostalo. Přišlo mi, že ani v úderech zezadu jsem nebyla ta druhá, i když povrch tady není nic příjemného. Hrály jsme super tenis, bylo to o pár míčích, i na tom začátku třetího setu. Ale ty zlomové míče prostě vzala ona.

Dokonce jste, což je u vás hodně nezvyklé, i vyslala raketu vstříc kurtu. Co vás v tu chvíli štvalo?

Dneska těch věcí nebylo málo, ale hodně. Někdy jsem frustrovaná, tohle se událo docela rychle. Emoce občas musí jít ven. Zkazila jsem hodně lehký bekhend, což bych neměla, zvlášť ne proti Caroline. Tak dobrá výměna – a já pak netrefím tohle… Sice jsem ten game nakonec vyhrála, ale ve chvíli, kdy ona naopak hrála svůj nejlepší tenis v zápase, mě tohle prostě zabolelo.