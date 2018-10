Kvitová vyhlíží Turnaj mistryň: Sedm Češek v Singapuru, to by byl mazec

Poslední přípravu ve vlasti absolvovala ve Stromovce v areálu své domovské Sparty. Pochopitelně v hale, neboť pod střechou se bude hrát také v Singapuru.

„Jsem konečně zdravá,“ klepe Kvitová na zuby. „Před Čínou jsem hodně marodila, takže to pak bylo na kurtu těžší. Teď je to fajn. Na vrchol sezony jsem připravená.“

V rámci asijského turné absolvovala vítězka pěti letošních turnajů pouze akce ve Wu-chanu a v Pekingu, a to nijak grandiózně. Ba naopak: dohromady v Číně vyhrála jediný duel.

I tak jí ale body poctivě nasbírané furiantským úvodním půlrokem postačily na jistotu Turnaje mistryň.

„Situace je dobrá. Zaplaťpámbů,“ říká její kouč Jiří Vaněk. „Po Pekingu se to začalo motat a míchat a ještě jsme si říkali: Ty brďo, aby Péťa nemusela někam do Lince nebo do Moskvy. Naštěstí se to vystříbřilo. Pro ni jenom dobře, měla toho na konci sezony dost a jsem rád, že pošetřila nějaké síly.“

Do bohatého městského státu, který se letos s pořadatelstvím akce pro osm královen sezony loučí, má jistou vstupenku šest tenistek. O poslední tři místa se na dálku rvou absentující Elina Svitolinová a v Moskvě soupeřící Karolína Plíšková a Kiki Bertensová.

„Za mě to je výhoda,“ říká Vaněk o tom, že Kvitová na žádný „last minute“ turnaj nemusela. „Ale sami víte, že u holek některé věci trochu padají. Když vyhrávají, víc si věří; když mají velkou pauzu, jsou některé moc namotivované a nevyjde to... Ale pro Péťu samotnou je tohle podle mě dobře.“

Kvitová se kromě tenisu může těšit také na dvě výjimečné záležitosti.

„Letí i moji rodiče, tak doufám, že se jim tam bude líbit,“ vypráví. „Naši už byli víceméně všude, jen v Singapuru ještě ne. Už před časem mi taťka volal, že kdyby se to povedlo, strašně rádi by letěli. Takže se těší – a já se těším, že je tam budu mít.“

A pak je tu národní rozměr. Z šestnácti deblistek dodá Česko hned pět (Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Barbora Strýcová, Andrea Sestini Hlaváčková, Květa Peschkeová) a mezi singlistkami má kromě Kvitové velkou šanci rovněž zmíněná Plíšková.

Sečteno: z 24 dam jich může být z desetimilionové republiky rovnou sedm.

„To je mazec,“ usměje se Kvitová. „Pokud se Kája kvalifikuje, což si myslím, že zvládne, bude tam víceméně celý fedcupový tým. Pro Česko je to unikátní sezona. Na Turnaj mistryň se všichni můžeme těšit.“