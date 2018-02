Odhodit čelenku a zavřít se. Byla jsem emočně vyčerpaná, řekla Kvitová

Jaký byl návrat do O2 areny, kde jste oslavila tři z pěti fedcupových trofejí?

Velmi náročný. Sice jsem vkročila do zápasu skvěle, dostávala jsem soupeřku pod tlak, byla jsem hodně na koni, ale poté se to otočilo.

Po famózním prvním setu přišel právě druhý, kde jste uhrála jedinou hru. Co se stalo?

Byla jsem emočně vysílená. Strašně se to ve druhém setu táhlo, dlouho jsme se přetahovaly ve shodě o každý míček. Přála jsem si, ať už je ten druhý set u konce.

A ve třetím už to byla opět Petra Kvitová z úvodu utkání?

Snažila jsem tak hrát. Rozhejbat nohy, které mi předtím vůbec nefungovaly. Našla jsme opět sama sebe.

Před rozhodující sadou jste opustila kurt záměrně?

Musela jsem se jít uklidnit. Zavřela jsem se na toaletu do vlastní bubliny. Potřebovala jsem něco změnit a tohle mi někdy pomáhá.

A opravdu pomohlo. Ještě jste sundala čelenku. To rovněž děláte před rozhodující sadou?

Nevím, jestli pravidelně. Je to taková blbost, ale už mi to několikrát vyšlo. Tak jsme to udělala i teď.

Zpravodajství Sobotní dvouhry 1. kola Fed Cupu Česko vs. Švýcarsko

Nehonily se vám hlavou vzpomínky na předloňský rok, kdy s Golubicovou prohrála Strýcová i Plíšková?

Abych řekla pravdu, napadlo mě to už ve druhém setu. Naštěstí se vše zlomilo na začátku toho třetího, kdy jsem udržela servis a následně jí vzala podání.

Ještě k úvodu utkání - po státních hymnách vyprodaná hala symbolicky tleskala loni zesnulé Janě Novotné. Vy jste jako jediná z reprezentantek byla i na pohřbu. Co se vám honilo hlavou?

Především se nám všem do očí hnaly slzy. S holkama jsme si říkaly, že to není příliš dobrý začátek. Byly to obrovské emoce! A poté, když kapitán Pála začal tleskat a lidé se přidali, to bylo opravdu nádherné gesto. Už o tom ale nebudeme mluvit, nebo se rozpláču znovu.