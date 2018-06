Kouč Kvitové: Ukázala, že na antuce dřít umí. Už se těšíme na trávu

Kurt číslo jedna v pařížském areálu je zván Býčí aréna - a Kvitová v něm zase místo toreadorky představovala kořist. Až moc podobné jsou její konce na Roland Garros v letech 2017 a 2018.

„Samozřejmě to teď bude trochu smutné, když prohrajete dva roky za sebou na stejném kurtu 6:7, 6:7,“ vrací se Vaněk k sobotnímu duelu s Estonkou Kontaveitovou. „Ale až to za den dva opadne, půjdeme na trávu pozitivně. Petra se určitě těší, až to bude trochu míň náročné než na antuce.“

Oranžovou dřinu končí s nečekanou bilancí. Ve Fed Cupu přispěla k českému postupu, pak vyhrála turnaje v Praze a v Madridu. Drtila jednu soupeřku za druhou, než přišla skvěle hrající blondýnka z Pobaltí.

„Celou sezonu je solidní - a na antuce zvlášť. Na servis se zapikoluje dva metry za čárou. Petře vrátila každé podání. Na betonu to jde dřív zakončit, kdežto tady má více času. Na antuce je nechutná hráčka,“ pronesl Vaněk, což je v tenisovém kontextu lichotkou.

Kontaveitová ostatně málem narušila vítěznou sérii Kvitové i předtím, v Madridu s ní rovněž prohrála první set v tiebreaku a až pak zápas velkou dřinou otáčela.

Jednou to vyšlo. Podruhé ne.

„Tiebreaky vás pošlou dolů, když je po hodině strašné dřiny nezvládnete,“ říká Vaněk. „Pak se prala, ale myslím, že sama se sebou. Servis nefungoval. Víra nebyla taková, jaká měla být. Věděli jsme, že to bude o pár maličkostech - a ty Péťa bohužel nezvládla dobře.“

O oranžové pasáži roku už to ale neplatí. „Celkové hodnocení je kladné, samozřejmě. Ani jsme nečekali, že to bude takhle,“ uvedl Vaněk. „Výhra v Praze a Madridu, tady neměla zrovna moc lehký los. Ale všem ukázala, že na antuce umí pracovat. Objezdila turnaje. I tady bojovala do poslední chvíle.“

Tři kola sice ještě šampionku nedělají, Kontaveitová ovšem ukázala, že s projevem jako proti Kvitové může na Roland Garros myslet vysoko - třeba i nejvýše.

Tenisový trenér Petry Kvitové Jiří Vaněk (13. června 2017)

Českou levačku pak s takovými očekáváními přivítá Wimbledon.

„Nechci říkat, že mě to nezajímá, uslyší to od novinářů i od lidí okolo, ale od toho ji člověk neochrání. To si musí nastavit v hlavě sama,“ říká Vaněk. „Nesmí se stresovat tím, jestli je to grandslam, nebo normální turnaj. Když bude hrát jako na normálním turnaji, samozřejmě jsou šance všude.“

Zvlášť na jejím milovaném pažitu.