Jen ať nehraju s Petrou, přejí si české tenistky vyhnout se Kvitové

Pokračuje tak rázné tažení blondýny z Fulneku, během něhož poráží jednu krajanku za druhou. Od května 2012, kdy v Madridu podlehla své nejlepší současné kamarádce Lucii Hradecké, si nemilosrdná ranařka připsala už 24. vítězství nad Češkou za sebou.

Nemůže se srovnávat s historickými sériemi Martiny Navrátilové, která šestkrát v řadě ovládla Wimbledon či v roce 1984 vyhrála 74 zápasů za sebou. Přesto je pozoruhodné, že v derby je odolná vůči výkonnostním vlnám, jinak pro ni tak typickým. Sama přesně neví, co ji před bitvami s dívkami pocházejícími ze stejné země vždycky vyhecuje. Možná chce předvést, že je navzdory kariérním otřesům ve svém revíru nejsilnější šelmou. Věří si.

Uplynulé sezony si „zpestřila“ rozchody s partnery, jednou dokonce zrušila zásnuby. V březnu 2015 si dopřála dvouměsíční prázdniny, jelikož se cítila tělesně i duševně vyčerpaná. Minulý rok vystřídala čtyři trenéry. A pak – když se vše zdálo dokonale vyladěné – v prosinci utrpěla řezná zranění prstů na levačce při přepadení v Prostějově.

Nadějné signály

Dokázala senzačně ztratit partie smálo známými sokyněmi. Leckdy vypadala na kurtu naprosto zničeně a utrápeně. Jakmile ovšem spatří za sítí některou z Češek, mění se v dračici. Celkově s nimi má na WTA Tour bilanci 30–3.

Nejdrsněji šikanuje dobrou známou Lucii Šafářovou: 10–0. Nešetří ani Strýcovou: 7–1. Leda Hradecká sní drží čestnou „plichtu“ 1–1. Je zvláštní, že se jí neobvykle daří na turnajích, kde přemůže alespoň dvě krajanky.

Na Wimbledonu 2014 při pouti za svým druhým grandslamovým titulem vyřadila Andreu Hlaváčkovou, Strýcovou a Šafářovou. Letos v červnu – na druhém podniku po návratu po operaci ruky – překvapivě dosáhla na trofej v Birminghamu poté, co vyřídila Terezu Smitkovou a opět nešťastnici Šafářovou.

V Pekingu tento týden vyprovodila z prvního kola Kristýnu Plíškovou a v pátek postoupila do semifinále akce Premier Mandatory (druhá nejvyšší kategorie po grandslamech) přes Strýcovou.

„Než jsem se vydala na asijskou šňůru, ani jsem si nepředstavovala, že se mi něco takového povede,“ řekla Kvitová v pátek na tiskovce. „Ale většinou se mi v Číně daří. Mám tady hodně fanoušků. A prvních pět měsíců téhle sezony jsem vynechala, takže možná nejsem tak unavená jako ostatní. Velké mače každopádně miluju, takže se na víkend těším.“

Vábí ji „béčkové“ Masters

V sobotu se střetne s Francouzkou Caroline Garciaovou, kterou nedávno na US Open smetla 6:0, 6:4. V závěrečných fázích turnajů pravidelně ožívá, jako by ji blízkost poháru nabíjela. Triumf v Pekingu by pro ni znamenal zásadní vzpruhu.



Po svém jarním comebacku totiž pětkrát vypadla ve druhém kole a dvakrát v prvním. Teď se teprve potřetí pořádně zakousla do pavouka a vylepšila si letošní skóre na 18–8.

Když na US Open na chodbě mezi šatnami a sálem pro tiskovky vstřebávala těsnou porážku s Venus Williamsovou, opřená o stěnu seděla na zemi a vyzvídala, zda by se ještě mohla kvalifikovat na Elite Trophy. Na „béčkovém“ Masters v Ču-chaji loni ve finále spláchla Svitolinovou.

„Pořád mě láká. Ráda bych se na něj dostala. Ale zase se kvůli tomu nehodlám stresovat,“ tvrdí. „Tyhle měsíce beru hlavně jako přípravu na rok 2018.“



Další dvě vítězství v Pekingu by ji postrčily do Ču-chaje a vylepšily pozici pro start do nové sezony. V ní se chce vrátit do Top 10. Ani sen opozici světové jedničky ji neopustil. V Číně k ní teď může vykročit.