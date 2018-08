Po Wimbledonu jsem byla píchlá. Teď je touha zpátky, těší Kvitovou

Kvitová ve čtvrtek předvedla svým fanouškům na své poměry jen lehce drásavé představení. Poškádlila je, když nechala Číňanku Wang Ja-fan otočit ze 4:1 na 4:5.



Následně se ovšem vyhecovala. Několikrát si mocně zařvala a zbytek partie už zvládla bez výraznějšího vlnobití. V dalším horkém dni uspořila energii. Upevnila si sebevědomí.

Její newyorská výprava může pokračovat.

Probudila jste v sobě na konci první sady lvici?

Musela jsem. Soupeřka najednou otočila ze 4:1 na 4:5. Bylo mi trošku blbě z představy, že bych v takovém pařáku měla vyhrát další dva sety. Ale aspoň ze mě všechno spadlo. Věděla jsem, že do toho musím začít chodit. Naštěstí jsem míče trefovala. Číňanka mě vážně překvapila. Chvílemi jsme hrály skoro ping pong. Bylo to hodně těžké. Jsem na sebe pyšná, že jsem zápas zvládla.



Víte, že české vítězství nad Číňankou v ping pongu je dost vzácná záležitost?

No jo, máte pravdu. Ona jak je malinká, má nízko těžiště, nebyla jsem schopná jí to rozhodit, aby musela opravdu hodně vyběhnout z kurtu. A když už vyběhla, stejně mi to zahrála třicet centimetrů před základní čáru, z čehož jsem moc vytvořit nemohla. Buď jsem musela ve výměně vydržet, nebo sem tam jít na síť, což se naštěstí povedlo.



Proč jste se vlastně po utkání omlouvala divákům řvaní?

Někdy to svoje „Pojď!“ zapištím trochu blbě. Můj hlas občas nekontrolovatelně vyjekne. V poslední době je to lepší, možná už jsem nějak vymutovala. Jsem strašně ráda, že ve mě ta vášeň je. Po Wimbledonu jsem byla mentálně trochu píchlá. Teď ve mně bojovnost i touha zase je.

Co ještě vám napověděly první dva zápasy na US Open?

Nerada bych něco hodnotila. Turnaj pokračuje. Ale naštěstí mám za sebou ta nejvíc ošemetná kola. Zvládla jsem je ve velkém horku ve dvou setech, takže jsem ušetřila nějakou energii. V prvním utkání jsem se navíc potýkala se zdravotními problémy, které mě dneska zdaleka tolik netrápily, z čehož jsem taky nadšená. Doufám, že vše bude dobře pokračovat. Zítra mám volno. Ještě nevím, co budu dělat. Každopádně Sabalenková má parádní formu.

Je psychicky snadnější narazit na silnou sokyni, proti níž nebudete tak jasná favoritka?

Možná jo. Favoritka asi budu pořád, ale ona po příletu do Severní Ameriky válí. Výborně servíruje, snad mi půjde return, čekám podobnou přestřelku jako se Serenou, i když ta je samozřejmě větší šampionka. V našem zápase v Miami jsem na chvíli povolila, hned mě brejkla a set dopodávala. Od té doby se musela i psychicky zlepšit. Tak snad jsem nějaké pokroky udělala taky já.

Jaké je čelit na WTA Tour nájezdům mladých dračic?

Tohle vůbec neřeším. One je Běloruska, holka z východu, velká bojovnice, nechá na kurtu všechno. Má svůj svět, svůj motor, který ji žene. Hraje riskantně. Uvidíme. Mohl by to být docela fajn zápas. Kdyžtak se přijďte podívat.

Je velká údernice?

Mí trenéři ji sledujou. Vím, že třeba v Cincinnati dohrála zápas na tři sety a vzápětí šla ještě trénovat. V poslední době hodně nadřela, z čehož teď těží. Ale třeba by jí někdy mohly dojít síly.