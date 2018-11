Kvitová netrénuje, trápí ji teplota. Věříme, že nastoupí, říká Pála

V sobotu Petr Pála povolával z dovolené debutantku Barboru Krejčíkovou. To mu totiž z původní nominace vypadla vinou zranění lýtka a zápěstí Karolína Plíšková, světová osmička.

A nepříznivé zprávy chodí z českého fedcupového týmu i během tréninkového týdne.

Týmová jednička Petra Kvitová už na pondělním srazu nevypadala fit. Ještě minulý týden se léčila pomocí antibiotik. V úterý na kurtu strávila pár minut. Ve středu už do O2 areny vůbec nedorazila.

„Měla zvýšenou teplotu. Po dohodě s lékaři nebude ve středu trénovat,“ vysvětlil Pála její absenci. „Nikdo si nepřipouští, že by neměla hrát. Ani ona sama,“ doplnil.



Trofej pro fanoušky Tenisoví příznivci se budou moci vyfotit s pohárem pro vítězky Fed Cupu: ten bude vystavený ve čtvrtek od 9 do 17 hodin v rámci výstavy Deset let tenisové radosti, která se nachází v Galerii Harfa vedle O2 areny.



Na tvrdém povrchu v O2 areně, kde Češky nikdy neprohrály, tak trénují Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková. Poslední jmenovaná se k týmu připojila až ve středu. „Těším se, že začnu svůj první den ve Fed Cupu,“ řekla 22letá Krejčíková.

Připravena naskočit do dvouhry je i Kateřina Siniaková, jež v pozici jedničky nastoupila proti Američankám už loni na Floridě (Češky v semifinále prohrály 2:3).

„Když se dostanu na kurt, bude to pocta, budu se snažit předvést maximum, abychom zvítězili. Ať vám to v ten den jde víc nebo míň, necháte tam všechno. Hrajeme pro to, abychom předvedli náš nejlepší tenis,“ řekla Siniaková.

Americký výběr do Prahy přiletěl v okleštěném složení. Trofej budou obhajovat Danielle Collinsová, Sofia Keninová, Alison Riskeová a deblistka s českými kořeny Nicole Melicharová.