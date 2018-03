Cyklista Vakoč už je doma z nemocnice, čeká ho dlouhá rehabilitace

Pražský rodák Vakoč strávil v nemocnici dlouhé týdny. Nejprve v JAR, kde podstoupil krátce po nehodě operační zákrok, následně po přesunu do Prahy v Motole. „Nemohu ani vyjádřit, jak je skvělé být po tak dlouhé době v nemocnici zase doma,“ uvedl Vakoč pro web elitní belgické stáje.

„Samozřejmě je těžké být tak dlouho mimo hru, navíc s výhledem dlouhého období rehabilitace před sebou, když si tolik přejete zase jezdit. Ale já jsem šťastný i za vědomí toho, že se vůbec na kolo budu moci vrátit,“ prohlásil Vakoč, jenž po dlouhém období odpočinku začal v minulém týdnu s rehabilitací.

Během ní by měl talentovaný jezdec, který v roce 2016 okusil slavnou Tour de France, nabrat pod dohledem specialistů a členů lékařského týmu ze stáje zpět sílu, ale s omezenou zátěží zad. I když se Vakočova fyzická kondice uspokojivě zlepšuje, zatím je brzy na odhady, kdy by se mohl - pokud vše půjde nadále dobře a bez komplikací - naplno vrátit k závodění.

Vakoč s týmem však věří, že na plnohodnotný návrat by mohlo dojít před koncem sezony. „Zabere to ještě pár měsíců, než se vrátím do závodů, ale je to pro mě velkou motivací. A je skvělé vědět, že jsem v dobrých rukách svého týmu i rodiny. I když ještě nemám dovoleno šlapat na kole vsedě, už jsem si doma šlápl do pedálů na trenažéru. Jsem hrozně šťastný, že už můžu točit nohama a pracovat na tom, abych se vrátil do balíku,“ řekl Vakoč.

Ocenil všechny, od nichž se mu dostalo velké podpory. „Od té nehody sleduju parťáky z týmu na závodech a užívám si jejich vítězství. Jsem ještě o to dychtivější a motivovanější k návratu, abych sám něco předvedl na velkých závodech a poděkoval tak vám všem za podporu a přání uzdravení po té nehodě. Moc to pro mě znamenalo,“ vzkázal Vakoč.

Vedle Vakoče skončil v lednu v nemocnici rovněž belgický jezdec Laurens de Plus, který ale vyvázl z nehody pouze s lehčími zraněními a odřeninami.