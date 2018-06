Vabroušek: Zdálo se nemožné mě porazit, teď můžu překvapit já

„Na start půjdu stejně jako každý rok zabojovat o co nejlepší výsledek. Že předchozí dva roky vyhrál někdo jiný, je přirozený vývoj. Bude mi 45 let,“ připomíná český král dlouhého triatlonu svůj věk.

Vnímáte, že už se vás soupeři tolik nebojí?

Samozřejmě. Sedmnáct let mě na těchto tratích u nás nikdo neporazil a zdálo se to nemožné. Teď jsem to pro změnu já, kdo může překvapit.

Jak vidíte svoje vyhlídky?

Určitě stále patřím k pěti šesti největším kandidátům na vítězství. Je to dlouhý závod a o výsledku mohou rozhodovat detaily.

Kdo by mohl být vaším největším konkurentem?

Podle aktuální formy by měli být jednoznačně největšími favority Tomáš Řenč, který vloni vyhrál velký závod v Podersdorfu a letos český šampionát na polovičních tratích, a Honza Oppolzer – vítěz z roku 2016. Souboj o bronz by měl být hodně otevřený.

Loni jste po závodě říkal, že jste ho dokončil na pokraji totálního vyčerpání. Jakou máte formu letos?

Loňské vyčerpání pramenilo hlavně z problémů s hamstringy (zadní svaly stehen), které jsem si přivodil při lednové World Marathon Challenge. Do 38. kilometru maratonu jsem i tak držel vedení. Pak ale svaly nevydržely. Tohoto problému už jsem se zbavil a sám jsem zvědavý, jaká bude forma.

Předchozí ročníky bylo vedro. Letos má být chladněji. Vítáte to?

Obecně mi vyhovují těžké podmínky – ať už jsou to kopce, vítr, velké horko nebo velká zima. Letošní podmínky by měly být příznivé a rychlé.

Letos máte za sebou méně klasických Ironmanů než v dřívějších letech. Je to nová strategie?

Jen to tak vyšlo. V únoru jsem se soustředil na Ultraman na Floridě a pak si dal větší pauzu od závodění. Minulý víkend jsem si zase poprvé vyzkoušel závod Swimrun ve Francii.

Znovu jste si vybral nové destinace. Je obtížné je hledat? Zvou vás na ně?

Hledat těžké není. Na podobné závody mi obvykle přichází pozvání od pořadatele, a pokud jde o zajímavý závod, který jsem ještě nejel, rád ho využiju. Alžírsko s těžkou tratí bylo velmi zajímavou zkušeností a do Soči se v září hodně těším. V Rusku jsem ještě nezávodil.

V únoru jste startoval na třídenním závodu Ultraman na Floridě. Překvapilo vás, že jste ho vyhrál?

Na Floridu jsem jel s cílem kvalifikovat se na mistrovství světa na Havaji a hodně poctivě jsem se na to v zimě připravoval. Doufal jsem v umístění v nejlepší trojce a vítězství bylo příjemným bonusem. Ale bylo to hodně vydřené. Po 22 hodinách závodění jsem vyhrál jen o čtyři minuty před favorizovaným Brazilcem Albanem.

Směřujete letošní sezonu k listopadovému mistrovství světa na Havaji v této kategorii?

Ano, to je hlavní cíl sezony 2018. I na šampionátu bych chtěl zabojovat o bednu.

Dá se srovnat Ultraman s klasickým Ironmanem? Vzal vám více sil?

Objemově jde zhruba o trojnásobek. Každá ze tří etap zabere sedm až osm hodin, takže to v součtu bolí určitě víc než klasický Ironman. Ale nebudu ho jezdit každý měsíc…

Jak prestižní jsou závody Ultramana?

Je to ekvivalent Ironmana pro zájemce o delší tratě. Na mistrovství světa většinou uspějí závodníci s bohatou profesionální kariérou v Ironmanech. Takže tam snad tak trochu patřím.

Nedávno jste absolvoval s Tomášem Svobodou závod Swimrun France. Pořád vás lákají nové výzvy?

Swimrun je největší multisportovní fenomén posledních let. Závodů vznikají stovky po celém světě a také u nás už existuje seriál závodů. Závod ve Francii (35 km běh a 7 km plavání, celkem ve 28 úsecích) byl skvělou zkušeností a tvrdým bojem až do cíle. Po tří a půl hodinách nás z druhého místa dělily od vítězství jen necelé dvě minuty. Chtěli bychom se společně dostat na mistrovství světa Swimrun do Švédska, ale to nebude snadné.

Můžete neznalým tenhle závod představit blíže?

Je složený z mnoha plaveckých a běžeckých úseků. Vznikl v roce 2002 ve Švédsku ze sázky, jestli lze vlastní silou překonat velkou vzdálenost divokou přírodou plnou jezer a řek. Startuje se ve dvojicích a vybavení na celou dobu si nesete s sebou. Takže se běží v neoprenu a plave v maratonkách. Oboje spousta firem vyrábí speciálně pro Swimrun a já jsem – tuším – první v Česku, kdo u nás dováží speciální Swimrun neopreny. Můj partner ve sportovní obuvi má zase speciální model maratonek. Takže když mě oslovil Tomáš Svoboda a přišlo pozvání na závod do Francie, tak jsem vůbec neváhal.

Nepletou si ho lidé s Davidem, olympijským vítězem v moderním pětiboji?

Téměř pořád! Před lety jsem s oběma bydlel v apartmánu při mistrovství světa Ironman na Havaji a i po týdnu jsem si je občas popletl. Tomáš se tam kvalifikoval a David ho doprovázel. Oba jsou bezva kluci a s Tomem jsme si ve Francii skvěle na trati sedli. Určitě si ve Swimrunu ještě hodně zazávodíme.