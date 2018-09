Až sezona ukáže, jak na tom jsme, říká jičínský trenér Mašát

Na začátku sezony však přijde hodně těžký test. Hned v prvním kole přijede mistrovská Karviná.

„Na začátku máme velmi těžký los, ale musíme se s tím vypořádat,“ říká před dnešním duelem s Karvinou Mašát.

Těžšího soupeře jste v prvním kole mít asi nemohli, že?

Je to tak. Karviná je obhájce titulu a jeden z nejkvalitnějších týmů u nás. Nastavili si nějakou cestu a tou se vydali. Navíc mají úplně jiný rozpočet než my.

Karviná proti loňsku částečně obměnila kádr.

A myslím, že je ještě silnější než loni. Většina zůstala pohromadě. Pomohl jim hlavně příchod Michala Brůny. Teď své řady ještě vyztužili dvěma posilami.

Je to však velmi atraktivní soupeř a mohl by přilákat fanoušky.

Doufám, že bude plná hala. To by nám určitě pomohlo. Karviná s Plzní a Duklou, to jsou rozhodně nejatraktivnější soupeři. Navíc nám hraje do karet, že Karvinou hostíme v prvním kole, kdy ještě nemusí vše fungovat. Je to lepší než s ní hrát v rozjeté sezoně, kdy už bude sehraná.

Vám se výsledkově povedla příprava. Jste s létem celkově spokojen?

V našem týmu došlo k nějakým změnám, takže si tým musel nejprve sednout. Myslím, že se to celkem podařilo. Výsledkem toho byly dobré výkony v přípravě. Ale tomu nedávám velkou váhu. Až samotná sezona ukáže, jak jsme na tom a na co to bude stačit.

Jak se vám jeví nové posily?

Největší problém byl, že jsem přišel o dvě střední spojky. Skončil Mateusz Wolski a na podzim nemůžu počítat s Lukášem Rychnou, který je půl roku studijně pryč. Střední spojka je pro trenéra klíčová pozice, přišel však Jirka Dolejší, který je sice hodně mladý, ale je to velmi inteligentní hráč. Jeho adaptace proběhla velice rychle. Jediné minus je, že to není tak úplně obránce. A jedna střední spojka mi chybí. Martin Kovařík na levé straně překvapil v přípravě. Moc jsem ho předtím neznal, ale je vidět, že vedení odvedlo dobrou práci.

Měl by být i v letošní sezoně tahounem týmu Ondřej Šulc?

Tak určitě. Zkušenosti má největší, ale po příchodu Martina Kovaříka by střelba z dálky nemusela být jenom na Ondrovi, což by bylo určitě lepší.