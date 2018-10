Akrobatický pilot Kopfstein si letos poprvé nevylétal ani bod

„Rozhodovat bude netradiční vertikální manévr. Uspěje v něm ten, kdo půjde na hranu diskvalifikace, ale přitom ji nepřekročí,“ říkal před závodem Petr Kopfstein.

Okruh v Indianapolis patří k ikonickým místům světového motorismu. Pravidelně hostí závod Indy 500 a do svých kalendářů ho zařazují i série NASCAR i Formule 1. Málokdo ale ví, že už od svého vzniku je okruh v Indianě spojený také s letectvím. Dřív než automobily a motocykly tu totiž závodily horkovzdušné balóny. A už v roce 1909 se zde uskutečnil Aviation Week, jehož součástí byly závody letadel odehrávající se nízko nad drahou.

„Bohatá motoristická historie je v Indianapolis cítit na každém kroku. Mají tu velké muzeum. A celý okruh voní spáleným olejem a benzínem. I když v letadlech nelétáme stejnou trasu jako auta, tak tu atmosféru vnímáme,“ řekl Kopfstein.

Americká trať má dvě specifika – prvním je statický start, který piloti letos poprvé zažili až při minulém závodu v Rakousku, druhým pak netradiční vertikální manévr, který končí pravotočivou zatáčkou. „To jsou faktory, které ovlivní celý závod. Při statickém startu je velmi důležité najít správné nastavení motoru. Ve vertikálním manévru se bude lámat chleba – rozhodne, jak těsně se dokážeme přiblížit hranici pro penaltu nebo diskvalifikaci, aniž bychom ji překročili,“ vysvětlil Petr Kopfstein.

Tréninkové lety naznačovaly, že by se Petr Kopfstein mohl v Indianapolis pohybovat ve středu startovního pole. V kvalifikaci ale obsadil až třinácté místo, které mu do Round of 14 přisoudilo Španěla Juana Velarda.

V závodním letu pak karlovarský pilot zaostával už od startu a na Španěla ztratil více než vteřinu a půl. Čas 1:07.902 pak znamenal konečnou třináctou příčku, která je pro něho nejhorším umístěním v této sezoně.

„Spokojeni rozhodně nejsme. Bohužel jsme po kvalifikaci nepřišli na to, proč naše letadlo letělo tak pomalu. Je možné, že jsem nějaké chyby udělal také já, ale náš stroj rozhodně nemá takový tah, jaký bychom si představovali. Musíme teď všechno analyzovat, udělat maximum práce na letadle a připravit se na poslední závod této sezony a hlavně na rok 2019,“ uvedl Petr Kopfstein bezprostředně po závodě.

Do Fort Worth poletí Team Spielberg s cílem vylepšit průběžnou třináctou pozici v pořadí šampionátu. Na do-střel jsou totiž výrazně vyšší příčky. V Texasu se bude závodit o víkendu 17. a 18. listopadu.