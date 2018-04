Růžička se chce věnovat klubu, u reprezentace ho nahradí Czudek

Šestačtyřicetiletý Czudek sám za reprezentaci hrával a byl i na úspěšném EuroBasketu 1999. Od roku 2012 trénuje Opavu, kde strávil také valnou část kariéry. Je také koučem národního týmu do 20 let, který nyní převezme jeho asistent Ladislav Sokolovský.

Czudek patří k největším trenérským osobnostem současného českého basketbalu. Nyní bude sbírat další cenné zkušenosti po boku Ginzburga u národního týmu.

„Hodně se na to těším. Je to pro mě výzva. Beru to jako posun v trenérské kariéře. Rád bych v prvé řadě pomohl týmu, ale také se něco naučil,“ uvedl Czudek v tiskové zprávě.

„S trenérem Ginzburgem jsme měli pár telefonátů a jednu delší schůzku, kde mi řekl, co přesně ode mě bude chtít. V tom nebude problém. Je to samozřejmě změna. Hlavní trenér je zodpovědný za vše a zároveň naslouchá druhým. Teď se dostávám do role, kdy budu hlavně dávat pozor. Jsme domluveni, že když budu mít jakýkoliv nápad či poznatek, budu ho sdílet s trenérem,“ dodal.

„Petr dosáhl na řadu úspěchů s reprezentací do 20 let i s Opavou. Je to už velmi zkušený trenér. Navíc má zkušenosti s národním týmem jako hráč. Ví, co to obnáší být součástí reprezentace. Věřím, že společně vytvoříme úspěšný tým, protože nás v dalších letech čekají velké výzvy,“ řekl Ginzburg.

Dvaatřicetiletý Růžička dělal u reprezentace asistenta pět let. Na starosti měl zejména skauting soupeřů a taktickou přípravu. „Byl velkým faktorem a důležitým partnerem při dosud největším úspěchu samostatného českého týmu, kterým je sedmé místo z mistrovství Evropy 2015,“ řekl Ginzburg.

Dosavadní trenérský asistent Lubomír Růžička, další asistent Jan Pospíšil, reprezentační manažer Michal Šob a hlavní trenér Ronen Ginzburg (zleva) na tréninku českých basketbalistů.

Před rokem a půl Růžička převzal jako hlavní trenér Svitavy a nyní se chce klubu věnovat i přes léto, kdy má národní tým napilno. „Cítil jsem, že nemohu být tak vytížený, jelikož formát reprezentačních oken se změnil a má pozice na klubové scéně také. Cítím, že je pro mě osobně podstatné být na jednom místě a dělat svoji práci naplno, než být u dvou týmů napůl,“ vysvětlil Růžička.

„Petrovi Czudkovi moc držím palce. Jeho osoba bude skvělým oživením reprezentace a dodá týmu více energie, než bych byl schopen dávat já,“ dodal Růžička.