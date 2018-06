Těžký soupeř byl výhodou, soudí postupující Perušič se Schweinerem

„Byla to hrozná úleva, protože až v tu chvíli si člověk vlastně uvědomí, jak blízko výhře je,“ podotkl Ondřej Perušič. „Do té doby tak nějak hraje, jde mu to, je to super a řeší to balon od balonu. Pak samozřejmě čím ten zápas postupuje dál, tak tím víc člověk přemýšlí, že by to mohlo klapnout. A najednou je to 20:15, hodně blízko.“

Zlom podle něj byl v polovině setu. „Že jsme udrželi náskok a nenechali jsme je dotáhnout a trošku nás znervóznit. A čím blíž to bylo, tím už jsme byli klidnější, soustředili jsme se právě jenom na vlastní ztrátu.“

První set Češi otočili, ve druhém si ale udržovali až pětibodový náskok. „Všichni znají Evandra, co umí udělat na servisu, takže jsme pořád počítali plus minus se čtyřmi body navíc, kdyby se splašil a dal nám čtyři esa,“ řekl David Schweiner. „Snažili jsme se držet si ten odstup a nakonec to vyšlo. Servis mu moc nešel, dal dvě esa a my to dotáhli do konce.“

Mistr světa Evandro je jednou z hvězda, které do Ostravy dorazily. Perušič a Schweiner se ho ale nezalekli. „Takový soupeř byla pro nás spíše paradoxně výhoda,“ řekl Ondřej Perušič. „Protože od postupu ze skupiny jsme spíše v pozici outsiderů a nemáme co ztratit. To znamená, že když by nás Evandro s Vitorem porazili dvakrát 21:15, tak si všichni řeknou, že se nic strašného se neděje. Hráli jsme bez tlaku a v té výborné atmosféře to jde tak nějak samo.“

V nedělním semifinále je čekají Poláci Kantor a Losiak, kteří přešli přes Němce Tholeho a Wicklera 2:0 (19, 13). Druhou dvojici tvoří Španělé Herrera a Gavira a Rusové Semjonov s Lešukovem.

„To jsou Dejvovi oblíbenci, to si užije, protože hrají rychle, mají spoustu signálů. S nimi si blokař pořádně zaběhá,“ hecoval parťáka Ondřej Perušič.

„Když tak se budeme na bloku střídat,“ namítl David Schweiner.