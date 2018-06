Start bronzem. Judista Petřikov definitivně přešel mezi těžší

První turnaj po definitivním přechodu do „šestašedesátky“ mu přinesl příjemné umístění, po jeho skončení vystoupil na bronzový stupínek. „Na začátek je to docela dobré, ale pořádně mě prověří až další turnaje, hlavně nejbližší Grand Prix,“ uvedl judista poté, co se definitivně zapsal do tabulek ve váze do 66 kilogramů.

Petřikov si ve Slovinsku nejprve poradil se třemi soupeři, prohrál až v semifinále, což ho poslalo do vítězného duelu o 3. místo. „Francouze, s nímž jsem prohrál a který nakonec vyhrál, nikdo moc nezná, ale poházel nás tam pěkně, vyhrál zaslouženě,“ přiznal Petřikov.

Avizovaný přestup do těžší váhové kategorie přišel v době, kdy začíná kvalifikace na olympijské hry 2020, které proběhnou v Tokiu. Petřikov se bude pokoušet o třetí olympijský start kariéry, zkušenost má z turnajů v čínského Pekingu v roce 2008 a z brazilského Ria o osm let později. Start v Londýně v roce 2012 mu jen těsně unikl. „Zkusím to, ale teď si dávám spíš bližší cíle,“ uvedl judista.

K zisku prvních bodů do olympijské kvalifikace směřuje v těchto dnech judistova příprava. Zvolil jinou než zbytek reprezentačního týmu, který vyrazí na dva týdny do Japonska. „Bohužel se tam bude trénovat celou dobu na jednom místě, zatímco my teď potřebujeme, aby bylo k dispozici co nejvíc sparingpartnerů,“ vysvětluje Pavel Petřikov starší, judistův otec a trenér v jedné osobě.

Proto se oba nejdříve vydají do Španělska a poté do polského Gdaňsku. „Ve Španělsku půjde o velmi kvalitní kemp, v Polsku budou mladší borci z třiasedmdesátky, což nám bude vyhovovat, protože Pavel si stále potřebuje zvykat na těžší soupeře,“ poznamenal Petřikov starší.

O první body do žebříčku, který za dva roky vynese ortel o tom, kdo bude mít právo zúčastnit se ve váze do 66 kilogramů olympijského turnaje, se bude Petřikov mladší poprvé prát přesně za měsíc v Chorvatsku na turnaji Grand Prix. O dva týdny později si to zopakuje v Maďarsku a pak přijde první mistrovství světa v nové váhové kategorii. Nominace do Ázerbájdžánu, kde ve druhé polovině září světový šampionát začne, by mu neměla uniknout.