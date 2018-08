Maslák vydechl úlevou: Nečekal jsem, že se rozběh poběží takhle rychle

O jedinou setinu prohrál 27letý Maslák v prvním rozběhu souboj s Ukrajincem Butrimem o třetí, přímé postupové místo. Musel tedy čekat, zda se svým časem 45,83 pronikne mezi tři další postupující časem. Až po čtvrtém rozběhu mohl s úlevou vydechnout. Stal se předposledním semifinalistou.

Čekal jste, že to s postupem bude jednodušší?

Určitě jsme to čekali jednodušší. Ani já, ani trenér jsme si nemysleli, že by se měly rozběhy běžet takhle rychle.

Jen setina vás v tom vašem dělila od přímého postupu.

Měl jsem pokyny, že mohu běžet volněji. Dála (trenér Kupka) nepočítal, že by tenhle čas neměl být druhý nebo třetí v mém rozběhu. Sám nečekal, že se poběží až takhle rychle. Podle toho jsem to i rozběhl. Druhá dráha mi taky moc nepomohla, ale určitě jsem se nevydal ze sil podobně jako v rozběhu na republice na Kladně. Nějaké rezervy tam jsou.

Pocitově tedy máte na víc?

Jo, zítra to v semifinále rozběhnu naplno a uvidím, jestli mi v něm dojde, nebo jestli mi vydrží síly. Určitě se do něj víc nahecuju.

Byl jste dnes na pochybách, zda nakonec aspoň časem postoupíte?

Spíš jsem si říkal: To není možné, aby se všechny běhy běžely tak rychle jako ten náš, aby mě v nich tři další lidé ze čtvrtých a pátých míst porazili. Sice jsem byl lehce nervózní, ale věřil jsem, že to vyjde.

Dráha v semifinále asi nebude lepší.

Teoreticky by mohla být, protože v semifinále se už nasazuje podle nejlepších sezonních časů a s tím bych měl být výš než teď v rozběhu, takže jedničku nebo dvojku bych neměl dostat. Je to trochu paradox, ale hraje mi to do karet.

Jak velkou výhodu bude mít podle vás ve středu těch devět čtvrtkařů, kteří byli nasazeni rovnou do semifinále a nemuseli dnes do rozběhů?

Záleží, jaké měli ty dny předtím. My budeme lehce rozzávodění a lehce unavení, oni nebudou rozzávodění a nebudou unavení. Takže rozhodne i to, jak se k tomu postaví a jak si udělají třeba i rozcvičku, aby se dostali do tempa.

Co by byl tady pro vás úspěch?

Kdybych postoupil do finále. O čas tu nejde, důležité je umístění.