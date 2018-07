Nespokojený Maslák: Jako kdybych měl vystřílené všechny náboje

Co říkáte na dnešní finále?

Nejsem vůbec spokojený.

Čím to je, co se nepovedlo?

To nevím, co se nepodařilo. Myslím, že jsem to rozběhl docela dobře, pak jsem tahal a nevím, kde jsem ztratil ten čas.

Sobotní rozběh jste běžel naplno, vylepšil jste rekord šampionátu. Mohlo vám to sebrat síly pro nedělní finále?

Určitě. V sobotu odpoledne jsem se pak cítil dost rozsekaně, nějaké síly mi to vzalo, ale i tak jsem se dneska cítil docela dobře. Nevím, kde byla chyba, jestli to bylo pomalu rozběhnuté, nebo co. Musím se zeptat trenéra, jak to viděl on.

Co je potřeba udělat, aby to v Berlíně vypadalo lépe?

Je potřeba nejít naplno rozběh, snad to nebude potřeba. Semifinále pak jít naplno a pak se uvidí.

Cílem pro republikový šampionát bylo dostat se časem mezi 12 nejlepších Evropanů, abyste nemusel běžet rozběh. To se nepovedlo. Je to velký problém?

Kdybych ho neběžel, určitě bych nějaké síly ušetřil. Ale tady jde spíš o to vědět, že forma roste a že to stačí na finále. Takhle, když nemám čas mezi nejlepší evropskou dvanáctkou, je to složitější.

Čím to, že forma až tak nestoupá?

Těžko říct. Už to trvá několik let, že to postupně nějak upadá. Jsem čím dál starší a možná už jsem trochu vyzávoděný, dělám to dlouho. Jako kdybych měl vystřílené náboje.

Mistrovství Evropy vás ale znovu namotivuje, je to tak?

Jo, věřím, že se mi v Berlíně poběží lépe a že mi bude gradovat i forma.

Jaké cíle si pro Berlín dáváte?

Chtěl bych se dostat do finále. Na času, který tam zaběhnu, vesměs nezáleží, jde hlavně o umístění.

Absolvujete nyní ještě poslední přípravu, nebo už spíš budete jen ladit poslední detaily?

Až doteď jsme trénovali, takže už spíš budeme jenom odpočívat.