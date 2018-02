Král halových šampionátů. Stane se Maslák potřetí mistrem světa?

Už především proto, že 27letý rychlík se aktuálně nachází až na 31. místě světových tabulek. A to i přesto, že příprava proběhla bez výraznějších potíží.

„Všechno jsme odtrénovali, časy byly dobré. Zatím se to akorát neprojevilo v závodech,“ posteskl si Maslák. A vzpomínal. „Je to hodně podobné jako v roce 2016, kde jsem taky běhal nic moc časy, ale pak se to ještě srovnalo a bylo to nakonec dobré.“

Dobré rozumějte: Obhájil jsem titul mistra světa.

Před třemi týdny zaběhl Maslák letošní maximum 46,14 sekundy v Madridu. Na republikovém šampionátu v pražské Stromovce sice zvítězil, jenže na poloviční trati nebyl ani s výkonem spokojený.

Těsně před halovým vrcholem se tedy rozhodl připravovat v německém Chemnitzu. Nedaleko českých hranic piloval formu a především odpočíval. „Sezona nevypadá nijak extra. Jsem ale především závodník a věřím, že se to zlomí,“ říká.

Maslák nepanikaří. Tuší, že v multifunkční hale v Birminghamu, jež pojme přes sedm tisíc diváků, se znovu vybičuje k světovým časům. A třeba i k medaili. „Nebude to vůbec jednoduché, ale samozřejmě chci získat třetí titul mistra světa v řadě,“ říká.

Největší soupeř? Bralon Taplin z Grenady. Vytáhlý karibský sprinter jako jediný letos běžel pod 45 vteřin. Ve 26 letech dozrál i po taktické stránce. „V Portlandu to přepálil a poté vytuhl,“ vybaví si Maslák. „Letos ale běhá o třídu jinde než ostatní.“

Jenže poslední halové sezony patří výhradně Maslákovi; zatím nikdy neplatila rovnice: lídr světových tabulek = halový mistr světa. Český atlet od roku 2013 přiváží rok co rok zlato z evropského či světového šampionátu. „Už si na mě všichni brousí zuby,“ podotýká.

Přetěžká honba za světovým hattrickem Pavla Masláka může začít.