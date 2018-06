Rozlučku s Bayernligou už má za sebou, do důchodu doprovodil i Jíchu

„Musím přiznat, že moje první reakce byla hodně nespisovná. Ale odmítnout se to samozřejmě nedalo. Zkoušel jsem alespoň trošku upravit stravu, ale byla to opravdu jen zkouška,“ usmíval se Křížek.

S Jíchou prožili dětství, na házenkářském hřišti ve Starém Plzenci byli skoro denně. „Takové ty hry břevno - tyčka - spoj bychom nespočítali. A odmalička byl Filip takový, že nechtěl prohrávat. Ať se hrálo cokoliv, neúspěchy nesl špatně. Jestli jsem byl někdy lepší? Když jemu bylo deset let a mně o čtyři víc, tak naposledy...“

Ale ani stín závisti byste v jeho hlase nepoznali. Byť měl sám taky dobře našlápnuto, s Jíchou strávili i dva roky v pražské Dukle. Až pak jejich kariéry nabraly odlišný směr.

„Vždycky jsme si přáli a já jsem na Filipa hrdý. Sám jsem dvacet let mohl dělat to, co mě baví, házenou jsem se i živil. Tyhle věci vás posílí do normálního života. Také ve svém současném povolání vidím, jak sport člověka obohatí,“ popisoval Jíchův bratranec.

Přesto se Křížkovi trošku třásla kolena, když v sobotu vešel do šatny, kde seděli Omeyer, Narcisse, Lövgren, Klein a další házenkářská esa. „Ale v pátek jsme poseděli u piva na Parkáně, tam jsem se naštěstí trošku uklidnil. Navíc všichni jsou to naprosto úžasní lidé.“

Na hřiště se Křížek, který v říjnu oslaví čtyřicátiny, dostal na konci prvního poločasu. „Když mě Filip zval, zahlásil: Pět minut dáš! A přesně to se stalo. Gól? Kdepak, do střelby jsem se netlačil. V tom jsem realista, už to tam prostě není,“ prohlásila urostlá spojka.

Atmosféry v hokejové hale, kam dorazilo přes pět tisíc lidí, si ale užíval dosyta.

„Filipova kariéra byla opravdu hodně veliká a když člověk vběhl na hřiště a mohl něčeho takového být součástí, tak to bralo hodně za srdce. Cítil jsem hrdost. Nejde jen o házenou, Filip je i velký člověk. Proto všichni ti lidé přišli a chtěli mu dokázat, jak ho vnímají, jak ho uznávají a respektují.“

Vůbec to nebyla jen zdvořilostní fráze.