Ústeckou Slunetu má rozzářit Pavel Houška. Po tuctu let se vrací domů

„Velký návrat! Myslím, že lidi budou koukat,“ září nadšením ústecký generální manažer Tomáš Hrubý, že­ se mu transfer podařil.

Houška se na trase Ústí - Děčín už jednou přesouval, jenže opačným směrem než teď. V létě 2006 posílil partu trenéra Pavla Budínského. Jeho děčínské výkony jej pak katapultovaly do Nymburka, s kterým třikrát vyhrál ligu.

V uplynulé sezoně už zase naskakoval za Válečníky s ligovými průměry 10,8 bodu, pět doskoků a­ 23,4 minuty na zápas.

„Po Pavlovi jsme pokukovali už minulý rok, když končil v Nymburce. Dali jsme mu i konkrétní nabídku, ale nemohli jsme konkurovat­ té děčínské. Upřednostnil ho, což ­jsme respektovali,“ líčí Hrubý. „Teď byl ale volný a my neváhali. Oslovili jsme ho a domluvili jsme se na dvouleté spolupráci.“

Čtyřiatřicetiletý pivot se vrací do klubu, který ho vychoval. „I on udělal ústupky, protože vážně nemůžeme konkurovat klubům jako Děčín nebo Nymburk. Nakonec jsme jeho požadavky mohli splnit. Je rodák, to hrálo velkou roli,“ míní šéf Slunety.

Ve čtvrtfinalistovi mistrovství Evropy 2015 získává Ústí osobnost. „Ne nadarmo byl dvakrát vyhlášen MVP, tedy nejužitečnějším hráčem ligy, a kdyby už neodmítl reprezentovat, pořád by patřil k tahounům národního týmu,“ soudí Hrubý. „Je to­ velký úlovek. Hodně si od něj slibujeme, jak trenér Antonín Pištěcký, tak my jako vedení klubu. Byla priorita ho sem dostat.“

Pavel Houška 203 cm a 110 kg, Ladislav Pecka 197 cm a 100 kg, David Šteffel 211 cm a 110 kg, toť svatá trojice Slunety pod koš.

„Naše podkošová sestava je teď velice silná, jedna z nejsilnějších trojic v lize. Nemám rád alibistické řeči, takže to řeknu napřímo: s Houškou si budeme chtít splnit cíle, které budou vysoké. Jaké, to­ ještě nebudu naznačovat, protože chceme ještě posílit na pozici rozehrávače a křídla. Už teď můžu říct, že přijdou cizinci.“

Angažování Houšky zřejmě ovlivní i rozhodování veterána a pivota Stanislava Votroubka, zda neukončit kariéru. V týmu je i asistentem. „On je velká persona. Mluvil jsem s ­ním na to konto, dal jsem mu konkrétní nabídku, nechává si to rozležet v hlavě,“ sdělil Hrubý.

Udržel Američana Spencera Svejcara, pokračují i Michal Šotnar, Vladimír Dolanský, má zájem na prodloužení spolupráce s Donaldem Robinsonem. „Jednáme,“ řekl.

Děčínští basketbalisté Pavel Houška (v popředí) a Tomáš Vyoral jsou zklamaní z porážky s Nymburkem.

Skončil Josh Treadwell a zřejmě to čeká i Evana Singletaryho. „Chceme, aby zůstal Šmíd, ale­ jeho přítelkyně hraje polskou volejbalovou ligu a má nabídky odjinud. Což bude hrát roli.“

Děčínu ze sestavy zmizeli oba Houškové naráz, Pavlův jmenovec a legendární kapitán Jakub se přesunul na pozici asistenta. Válečníci oznámili i rošády křídel: Lukáš Bažant a Filip Halada končí, nastupuje americké eso Lamb Autrey.

K odchodu Pavla Houšky děčínský klub uvedl pouze, že se s ním dohodl na ukončení spolupráce.