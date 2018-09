Je na nás tlak, ale může nám pomoct, cítí ústecký navrátilec Houška

Co zápas rozhodlo?

Úplně se nám nedařilo plnit všechny pokyny, co jsme chtěli. Věděli jsme, že Pardubice budou silné na útočném doskoku. A hlavně se chytly na začátku výbornou střelbou, což jim dodalo sebevědomí. Pak je těžké takového soupeře zastavit.

Hřejí vás aspoň osobní statistiky? Ukázal jste, že budete lídrem.

Myslím, že se to úplně ztrácí v tom, že prohrajete zápas. I když dáte padesát bodů, ale jako tým neuspějete, nemá to smysl. Vyměnil bych to za výhru, udělala by mi větší radost.

Užil jste si obnovenou ústeckou premiéru?

Je to po 12 letech, co jsem se vrátil domů. Těšil jsem se a jsem rád, že přišlo relativně hodně lidí, bylo jich skoro tisíc. Vnímám to pozitivně.

Jaké má být vaše ústecké angažmá?

Doufám, že hlavně bez zranění. A že nás to bude bavit a přidáme k tomu pěknou řádku vítězství, abychom se umístili tam, kde chceme být. V play off.

Přišli dva noví Američané, třetí se shání. Potřebujete se sehrát?

Ještě to úplně nesedí. Je tam spousta chyb, hlavně v obraně. Je sice hezké, že jsme dali 79 bodů, ale přes devadesát dostat doma je hrozně moc. Potřebujeme to stlačit o nějakých 20 dolů. Je na čem pracovat. Cizinci se povedli. Rozehrávač Wisseh je rychlý a Thompson taky umí střílet. Zapracovali se dobře. Doufám, že i ten poslední, co přijde, zapadne.

Loňské čtvrtfinále s Pardubicemi bylo strhující a diváky namlsalo. Cítíte tlak, abyste hráli takhle pořád?

Určitě. Ale je jen dobře, že tlak na nás je, bez něj to ani nejde. Bude nás to motivovat, hnát. Doufám, že bude spíš náš pomocník.

Místo žlutomodrých máte nové oranžové dresy. Jak se vám líbí?

Nepotřebujeme vesty do aut (smích).