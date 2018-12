Zemřel hlas Tour de France, kamarád Armstronga. Kdo byl Paul Sherwen?

Paul Sherwen, kluk z Lancashiru, který našel domov v Africe, měl na obličeji neustále jen jeden jediný výraz.



Ať už procházel cílovou rovinkou na Tour de France, aby se posadil vedle dlouholetého komentátorského kolegy Phila Liggetta, nebo o dekády dříve, kdy bojoval proti všem nepříjemnostem jen aby přežil další den na Tour de France, vždy se usmíval.

Vždy a všude.

„Hodiny dokázal mluvit o svém domově v Ugandě, byl to báječný vypravěč. Jedno ráno jsem se ho v Alpách zeptal na Afriku a o hodinu později jsem stále poslouchal to dojemné vyprávění o zemi jeho srdce,“ popisoval Ned Boulting, který loni spolu s Davidem Millarem převzal po Sherwenovi v britské televizi štafetu v komentování Tour de France.

In the words of @PhilLiggett hello from the engine room- live on @NBCSNCycling in 30 mins pic.twitter.com/thz3o3NwDl

Třiatřicet let byl Sherwen hlasem francouzského závodu.



V neděli utichl.

„Včera večer jsem šel spát s těžkým srdcem. Cítil jsem smutek, jako nikdy předtím. Můj týmový kolega, se kterým jsem strávil 33 let, už se mnou není,“ napsal na Twitter kolega Liggett. „Třičtvrtě hodiny jsem procházel různé tweety o Paulovi. Za tu dobu jich přibylo dalších 600. Byl bys tak hrdý, kdybys věděl, kolik lidí na tebe myslí. Díky všem. Cyklistům, kamarádům, fanouškům, federaci i médiím za tyto projevy lásky.“

Byť se narodil ve Velké Británii, vychováván byl v Ugandě a poté v Keni. Se sportem začínal jako plavec, v Keni patřil ke špičce ve své věkové kategorii. Po návratu do Británie se ale v šestnácti obrátil na cyklistiku.

Pod slavným manchesterským koučem Haroldem Nelsonem rostl. V devatenácti už vítězil všude, kam v Británii přijel. Ostrovy mu začínaly být malé. Upsal se anglické stáji ACBB, ve které rostli třeba i Stephen Roche, Phil Anderson nebo Robert Millar a dojel třetí na amatérském Paříž-Roubaix.

Následovaly kontrakty s Fiatem nebo francouzskou stájí La Redoute, ve které plnil hlavně roli domestika. Mezi profesionály vyhrál jen třikrát.

Kamarádi i fanoušci mu přezdívali „vrchař“. Pochopitelně ironicky, jelikož se v horách šíleně trápil a v každé náročnější etapě bojoval s časovým limitem.

Slavnou Tour de France jel celkem sedmkrát, pětkrát ji dokončil.

I'm in shock from today's sad news, Paul Sherwen and I went back a long, long way, and so much fun we had too..! R.I.P Paul - you'll be so missed... pic.twitter.com/GLgBtf0Ekx