Stále to rozdýchávám, září první český motokárový šampion

Motorsport

Zvětšit fotografii Patrik Hájek se stal prvním českým mistrem světa v motokárách. | foto: Vratislav Vondráček

dnes 10:31

Fantastický zážitek, chci poděkovat všem, kdo mi k němu pomohli. Je to úžasný pocit, stále to rozdýchávám..., hledal těžko slova jezdec Kosmic Racing teamu Patrik Hájek po tom, co se o víkendu postaral o dosud nejvýraznější tuzemský úspěch v tomto sportu. Odchovanec Orionu Litomyšl se totiž na trati v belgickém Genku stal prvním českým mistrem světa.