Auda provedl Radom do Ligy mistrů, soupeře zná i český šampion

Dalších 6 fotografií v galerii Patrik Auda (vpravo) z Radomi útočí přes Davea Dudzinského z Antverp. | foto: FIBA

dnes 11:32

Více než povedený vstup do pohárové sezony zažívá Patrik Auda. Svůj nový klub, polskou Rosu Radom, protáhl kvalifikací do Ligy mistrů. Pondělní duely určily kompletní podobu základních skupin, do „déčka“ k Nymburku přibyly německý Telekom Bonn a francouzské Nanterre 92.