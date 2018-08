Čtrnáctým účastníkem parkurového svátku v Praze je Nizozemec Schuttert

Global Champions League - Valkenswaard Pořadí: 1. Rome Gladiators, 2. Valkenswaard United, 3. Doha Fursan Qatar, 4. Montreal Diamonds, 5. Monaco Aces, 6. Shanghai Swans, 7. Madrid in Motion, 8. Cannes Stars, 9. Prague Lions, 10. Chantilly Pegasus, 11. Hamburg Giants, 12. Scandinavian Vikings, 13. Cascais Charms, 14. Miami Celtics, 15. Paris Panters, 16. New York Empire, 17. London Knights, 18. Berlin Eagles, 19. St. Tropez Pirates. Po 14. závodě: 1. London Knights 304, 2. Valkenswaard United 286, 3. Rome Gladiators 225, 4. Shanghai Swans 221, 5. Miami Celtics 214, 6. Montreal Diamonds 209, 7. Scandinavian Vikings 199, 8. Madrid in Motion 193, 9. St. Tropez Pirates 186, 10. Prague Lions 174, 12. Doha Fursan Qatar 169, 13. Monaco Aces 159, 14. Paris Panthers 148, 15. Cannes Stars 125, 16. Chantilly Pegasus 122, 17. New York Empire 114, 18. Hamburg Giants 106, 19. Cascais Charms 103.