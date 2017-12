Pardubický kouč Bartošek: V odvetě s Brnem nesmíme nic vypustit

Zvětšit fotografii Pardubické trenérské duo Levell Sanders (vlevo) a Tomáš Bartošek. | foto: FIBA / JIP Pardubice

dnes 9:57

Zdá se to být ideálně připravená půda pro útok na postup do dalšího kola poháru, kterým bude čtvrtfinále. V prvním utkání pardubičtí basketbalisté nad Brnem vyhráli o devět bodů a vytvořili si tak slibný náskok do středeční odvety, v níž navíc nastoupí na domácí palubovce (od 19 hodin v hale Dašická).