Nažhavení basketbalisté Pardubic nenechali v odvetě Tury dýchat

„Měli jsme pár dní volna, všichni jsme si odpočinuli a byli jsme do toho správně nažhavení,“ líčil pivot pardubické Beksy Ondřej Kohout.

Podle něj se o největší rozdíl oproti předchozímu duelu postaralo prostředí.

„Doma prohráváme fakt výjimečně. Stejně tak Svitavy jsou jedno z nejtěžších venkovních hřišť v lize, je to tam specifické,“ srovnával. „Lidi tam umějí vytvořit atmosféra a Turům se hraje o hodně líp. Svitavy jsou venku a doma naprosto jiný tým,“ mínil.

Křídelník Svitav Pavel Slezák byl po odvetě pochopitelně zklamaný.

„První zápas byl z obou stran utrápený, ale my v něm víc bojovali. Pomohla nám i domácí atmosféra. Ale tady jsme nepředvedli ani z poloviny takový výkon jako doma,“ zlobil se.

Beksa ovládla první čtvrtku vysoko 30:14 a o šestnáct bodů vedla i v poločase. Vděčila za to zejména málo prostupné obraně a výtečné střelbě. To soupeř měl nejen z tohoto pohledu velké rezervy.

„Dodržovali jsme naprosto přesně taktiku, kterou jsme chtěli hrát, hlavně v obraně,“ pochvaloval si Kohout. „Svitavy jsme nepouštěli do otevřených trojek, nechávali jsme jim jen těžké dvojky. Dobře jsme doskakovali a šli dopředu. Dali jsme z toho spoustu bodů a vytvořili si náskok, který jsme pak udrželi po zbytek zápasu,“ popisoval.

Turům se povedlo lehce snížit jen ve třetí desetiminutovce, ale pak jim Beksa definitivně ukázala záda a svoje vedení postupně navýšila až na finálních 27 bodů.

„Až na pár minut jsme nedokázali být konkurenceschopní,“ řekl Slezák. „Mrzí to hodně. Před zápasem jsme si věřili, že by to mohlo být vyrovnanější, ale hned první poločas jsme ztratili. Nedařilo se nám v obraně ani v útoku a Pardubice toho využily,“ štvalo ho.

Přesná střelba, převaha na dos- koku i v kombinační hře. Díky tomu Pardubice smetly Svitavy.