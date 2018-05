„Proč bych jím nebyl?“ položil si sám řečnickou otázku. „Celou sezonu jsme se Svitavami hráli dobré zápasy. Tenhle nám sice tolik nevyšel, ale věřím tomu, že doma sérii ukončíme vítězně,“ pravil.

Ve Svitavách byla podle něho potíž především v tom, že se soupeři často trefovali z perimetru.

„Padlo jim to, co předtím u nás nedávali. Díky tomu byli vpředu,“ podotkl Pandula. A dodal: „Dlouhodobě hrají mnohem lépe doma než venku a platilo to i teď. Vypadalo to, jako by chtěli vyhrát víc.“