Je tu derby. Pardubice budou nahánět Kerra, Svitavy pro změnu Burnetta

„Každý ví, že se jedná o regulérní derby, což mluví samo za sebe,“ podotýká jeden z pardubických koučů Tomáš Bartošek. „Navíc my Svitavám máme co vracet. Pokud tento zápas zvládneme, hodně si pomůžeme v upevnění druhého místa a ke klidnému postupu do skupiny A1 v nadstavbové části,“ nastiňuje další z motivů svého mužstva v zápase.

„Nový rok odstartujeme prestižním derby, ale také především velmi těžkým utkáním,“ uvědomuje si mladý rozehrávač Turů Eduard Kotásek.

Derby Pardubic se Svitavami Dosud se hrálo 26x, z toho pětkrát v loňském čtvrtfinále play-off. Zatím má v derby jasně navrch pardubická Beksa, která zvítězila 21x. Zbytek výher patří svitavským Turům. Úhrnné skóre je momentálně 2271:1915 pro Pardubice. Nejvíckrát se v něm objevil svitavský křídelník Tomáš Teplý, který chyběl pouze jednou(!). Za Pardubice má na kontě 19 derby Lukáš Kotas, který však už s basketbalem na nejvyšší úrovni skončil. Letošní vzájemné utkání

4. kolo 16. října

Svitavy - Pardubice 66:64

Nejvíce bodů: Kerr 17, Roseboro 16, Slezák 10 - Burnett 21, Martin a Švrdlík po 10.

Nejlepší hráči obou týmů, s výjimkou Kerra, vyrazili po minulém kole Kooperativa NBL ještě na předsilvestrovské utkání hvězd v Ústí nad Labem. Přímo v něm Pardubice reprezentovali pivot Kamil Švrdlík a křídelníci Burnett a Jiří Welsch, Svitavy pak na severozápad republiky vyslaly Pavla Slezáka s Bryanem Smithsonem. Hráči Beksy se blýskli i v dovednostních soutěžích. Nejužitečnější muž ligy Burnett potvrdil výtečnou formu v klání jeden na jednoho, křídelník J osef Potoček, který v All Star Game jako takové nenastoupil, zase vládl trojkařům.

„Naše pozornost musí směřovat na Burnetta, který je momentálně top střelcem soutěže. Klíčem k úspěchu ho bude zastavit. Poté můžeme pomýšlet na vítězství,“ věří Kotásek. „Všichni bychom si přáli, aby nás přijelo do Pardubic podpořit co nejvíc fanoušků,“ dodává 19letý svitavský talent.

V jeho týmu zase tvrdí muziku pivot Kerr. Bílý Američan má fantastický průměr 11 doskoků na zápas a v užitečnosti je na skvělém třetím místě. Nijak ho nezpomalilo ani horečnaté onemocnění, které prodělal před posledním zápasem s Opavou - díky double-double za 16 doskoků a 24 bodů končil s exkluzivní užitečností 43.

„Kerr se Svitavám vrátil do sestavy na konci listopadu a s ním jsou opět silnější. Jejich tým si sedl a má velmi dobrou fazonu. To potvrdil i výsledky dosaženými v posledních zápasech minulého roku, kdy porazil týmy Děčína a Opavy,“ upozorňuje trenér Bartošek. „Musíme se vyvarovat hluchých míst. Teď se nám stávalo, že jsme vedli o osm nebo deset bodů a tenhle náskok jsme lehce ztratili,“ konstatuje kouč pardubické Beksy.