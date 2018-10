Pardubičtí basketbalisté hodlají udržet Olomoucko na uzdě

Teď ve středu Východočeši v 1. kole základní skupiny FIBA Europe Cupu utrpěli podobný debakl jako s Novgorodem na půdě nizozemských New Heroes Den Bosch, což budou chtít dnes od 17 hodin napravit na domácí palubovce proti Olomoucku.

Ve srovnání s poměrně neškodnými Královskými sokoly je na tom Olomoucko o poznání lépe. Se dvěma vítězstvími i porážkami mu náleží sedmé místo v tabulce; druhá Beksa bude ve střetnutí s ním hájit neporazitelnost. V předchozím kole, kdy Olomoucko v prostějovské hale přetlačilo pražský USK těsně 79:77, dokázala přehrát ve Svitavách 93:85 tamější Tury.

„Olomoucko sestavilo velmi dobrý tým, mají hodně individuálního ofenzivního talentu,“ poznamenal trenér Pardubic Levell Sanders. „Pro nás to znamená, že musíme být absolutně připraveni hrát co nejlepší obranu. Bude potřeba být odolní při hře jeden na jednoho a zároveň je nutné, abychom hráli kvalitní týmovou obranu a dobře si vypomáhali,“ pokračoval Sanders.

Ofenzivu Hanáků táhnou český křídelník Lukáš Palyza s duem Američanů T. J. Dunans - Javonte Douglas. Všichni mají bodový zápasový průměr vyšší než 16 bodů - reprezentant Palyza, vynikající trojkař, dokonce 21,3. V lize je lepší než on už jenom pardubický Dwayne Benjamin s 23,3.

Pokrytí střelců Olomoucka na perimetru i blíže ke koši bude pro Beksu prioritou, zjednat pořádek si však hodlá i na doskoku pod oběma obroučkami. Hanáci umějí svým protivníkům zatopit především na tom útočném.

„Z dalších činností bych zmínil zastavení jejich přechodové fáze z obrany do útoku,“ uvedl kouč Sanders. „Co se týče naší ofenzivy, musíme být připraveni na změny obran, které hosté praktikují. Nejdůležitější ale je, abychom byli maximálně koncentrováni. Musíme zapomenout na to, co bylo, tedy na nevydařený pohárový zápas v Nizozemsku, a od začátku dát do utkání maximum energie,“ zdůraznil.

Jeho mužstvo po návratu rozehrávače Donovana Jacksona momentálně nelimitují žádné zdravotní absence. Žádné ztráty přitom nehlásí ani Olomoucko.

„Čeká nás velký skokanský souboj,“ mínil na jeho klubovém webu trenér Hanáků Predrag Benaček. „Podle prvních zápasů to vypadá, že se v Pardubicích trefili při výběru amerických posil. Pokusíme se jejich přínos utlumit,“ plánoval.