Do boje proti titánovi. Pardubičtí florbalisté vyzvou v play off Boleslav

„Tušili jsme to. Florbalový svět je malý a ještě před oficiálním výběrem se k nám nějaké informace dostaly,“ konstatuje obránce Sokola Marek Ďopan.

Středočeši patří k tomu nejlepšímu, co tuzemská scéna nabízí - dlouhodobou část sezony dokonce vyhráli. Poprvé se Pardubicím postaví v sobotu 10. března od 19 hodin ve své hale.

„Musíme hrát hlavně dobře dozadu a agresivně. Hráči Boleslavi jsou zkušení reprezentanti, a když budou v pohodě, tak budou hrát velmi dobře. Musíme jim to co nejvíc znepříjemnit,“ má jasno Ďopan.

Útok Boleslavi nastřílel v základní části dohromady 208 branek a v této disciplíně se zařadil na druhé místo za dalšího favorita v boji o titul z Chodova. Jedna z hlavních Ďopanových rolí bude právě nebezpečný útok soupeře eliminovat. Strach z toho však nemá.

„Naopak se jako obránce na zápasy proti takto těžkým soupeřům těším. Posouvají mě dál. Bude proti mně sice útočit patnáct borců, kteří by s klidem hráli první lajnu všude v republice, nijak se toho ovšem nebojím,“ vyhlašuje 24letý bek.

Osobně se mu letos velmi dařilo - v týmové produktivitě Sokola po základní části skončil na prvním místě s celkovým ziskem 31 bodů.

„Ani mě to nic nestálo, náš pokutovník na to naštěstí nemyslel,“ směje se Ďopan.

Východočeši do play off definitivně postoupili už v předposledním kole, ale euforie v jejich táboře stále trvá. „To rozhodně. Je to pro náš klub historický úspěch,“ potvrzuje zadák Ďopan.

Sokol dosud patřil k pravidelným účastníkům bojů o udržení, a v play off se tedy od něj bůhvíjaký úspěch nečeká. Pardubická kabina si však vůbec nepřipadá odepsaná.

„Splnil se nám několikaletý sen a jsme obrovsky namotivovaní. Do čtvrtfinále můžeme jít úplně bez stresu a třeba i překvapit, protože jsme si už dokázali, že nic není nemožné,“ věří Ďopan.

Na jeho přesvědčení nemá vliv ani fakt, že Pardubice minulou neděli těsně před čtvrtfinále doma podlehly Otrokovicím vysoko 0:6.

„Chtěli jsme se na ten zápas stoprocentně připravit a naladit se před play off. Každopádně právě to nás asi opět svázalo. Věděli jsme, že je to pro sebevědomí důležité, ale těch potřebných sto procent jsme tomu nedali,“ mrzí Ďopana.