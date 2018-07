Pardubičtí touží po duelech s mistry Francie a Polska. V cestě stojí Aris

Východočeši se ve dvojutkání třetího (závěrečného) kvalifikačního kola, do něhož byli nasazeni, střetnou s nejlepším z kvarteta FC Porto (Portugalsko), Nižnij Novgorod (Rusko), Dinamo Tbilisi (Gruzie) a Aris Soluň (Řecko).

„Všechny čtyři týmy jsou nesmírně silné a kvalitní,“ uvedl na klubovém webu Martin Marek, generální manažer BK JIP. Za favority dílčích sérií považuje Nižnij Novgorod a Aris Soluň. První změří síly s Portem, druhý se Tbilisi. „Uvidíme, na kterého soupeře narazíme. Každopádně se na tuto konfrontaci moc těšíme,“ pokračoval Marek.

Jeho kolega z vedení, předseda představenstva Pavel Stara, na klubovém Facebooku připomněl, že ruský Nižnij Novgorod už Pardubice v minulosti na palubovce potkaly - v poháru EuroChallenge.

„Pokud bychom se dostali dál, čekají nás německý Ludwigsburg, italské Avellino, francouzské Le Mans, mistr Polska Anwil Wloclawek, turecký Banvit nebo lotyšský Ventspils, kam od nás přestoupil Dominez Burnett,“ vypočetl Stara.

„Uděláme maximum pro to, abychom do skupiny A postoupili a tyhle soupeře do Pardubic přivedli. Pokud by to nevyšlo, padáme do skupiny FIBA Europe Cupu, kde protivníky samozřejmě ještě neznáme. Ale momentálně myslíme na to, abychom sestavili co nejlépe tým a porvali se o postup,“ doplnil.