Už nejsme za otloukánky, zní z Pardubic po historickém postupu do play-off

Nejenže Sokol přerušil osmizápasovou sérii proher, na což by se hodila stejná odpověď, ale také na severu Čech vybojoval vůbec první postup do play-off v historii klubu. A to je o mnoho cennější. Výhru 4:3, která pro florbalisty znamená „svět“, trefil dvě minuty a osm vteřin před koncem Přemek Pakosta.

„Je to moc pěkný pocit,“ přemýšlel Karel Brychta po zápase a těžko hledal věty. Sedmatřicetiletý obránce Sokola Pardubice na play-off čekal něco přes deset let...

„Spadl mi obrovský kámen ze srdce. Na druhou stranu je ale jedno, jestli někdo na tenhle úspěch čekal deset let, nebo dva roky. Pro nás všechny je to veliká věc,“ řekl upřímně.

Z postupu měl velikou radost nejen z osobního pohledu. „Konečně už nejsme otloukánkem ligy! V play-off se však teprve ukáže, jak na tom vlastně jsme,“ poznamenal pardubický veterán.

Předseda klubu Drašar: Teprve nám to dojde Postup pardubických florbalistů do play-off den po vítězném utkání v Liberci (4:3) oslavoval prací. Alespoň tak to sám nazývá předseda Sokola Vít Drašar, jenž hned zkraje týdne musí čelit příjemným starostem. „Okamžitě jsme začali řešit propagaci vyřazovacích bojů - zatím čekáme na potvrzení termínů a televizních zápasů. Chceme, aby se play-off v Pardubicích podařilo maximálně prodat,“ přeje si Drašar. Historický úspěch klubu si vychutnal naplno, ale nemyslel jen na sebe. „Je to pro nás odměna a zároveň signál, že fungují věci, které se už několik let snažíme dělat. Veliké ocenění práce, kterou odvádějí nejen hráči, ale i všichni lidi kolem,“ říká spokojeně. Oslavy bral zatím s rezervou. „Byla neděle. Něco sice proběhlo, ale myslím, že nám všem teprve dojde, co jsme dokázali. Ještě bude čas si to užít,“ míní.

Do vyřazovacích bojů vedla pořádně dlouhá a trnitá cesta. Východočeši v Liberci ještě na začátku poslední třetiny prohrávali 1:3 a vypadalo to, že výsledková mizérie nebere konce.

„To je pravda, ale my hráli fakt dobře. Zbývalo nám ještě hodně času a stačilo jen trefovat branku, to se naštěstí podařilo,“ kvitoval Brychta.

Rok co rok vyhlašoval, že by do play-off moc rád. Před každou sezonou v posledních letech zvažoval, jestli už nemá pověsit florbalku na hřebík. Vždycky ovšem v září vyběhl na palubovku plný sil. Nejinak tomu bylo i před letošním soutěžním ročníkem, i když to rozhodování bylo zdaleka nejtěžší.

„Chtěl jsem skončit, ale vzhledem k nějakým zraněním a dalším věcem v klubu, kdy se nevědělo, jak to vůbec všechno bude, mě trenéři poprosili, jestli ještě nechci pokračovat. Kývnul jsem, ale bylo to hlavně o dohodě stran letní přípravy,“ nastiňoval obránce Brychta.

Nejen pro něj je totiž florbal čistě zábavou, nikoliv obživou. „Připravoval jsem se individuálně a poctivě, ale spíš jsem přizpůsoboval sport všemu ostatnímu, a ne naopak, jak tomu bylo, když mi bylo dvacet,“ neskrýval.

Veškerá dřina a obětování volného času se ovšem vyplatilo. Sokolové si mohou oddechnout a poprvé v historii nasát atmosféru vytouženého play-off.

„Můžeme do něj jít úplně bez nervů. Na druhou stranu to však nechceme odevzdat a mít po sezoně,“ avizoval Brychta.

Moc dobře si ale uvědomuje, že vyřazovací boje budou úplně jiný „level“. Pardubice totiž s největší pravděpodobností hned ve čtvrtfinále narazí na jeden z týmů patřících do tuzemské špičky.